Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha recomendado varios libros navideños a través de un vídeo publicado en TikTok y los usuarios de la red social han sacado su ingenio para burlarse de la ministra. «Parece Barrio Sésamo», aseguran en una respuesta al post publicado por la también fundadora de Sumar.

«He venido a la librería de mi barrio, la Librería Modesta para haceros recomendaciones de lecturas para estas navidades. Y aprovecho para deciros que leáis mucho y, sobre todo, que compréis en vuestras librerías de barrio», ha dicho en los primeros segundos del vídeo.

«Me encanta leer cuentos», ha continuado la ministra de Trabajo, para pasar a recomendar La Cerillera y Canción de Navidad. Por otro lado también ha aprovechado para invitar a leer «algo de Carmen Martín Gaite», concretamente, Caperucita en Manhattan.

Por otro lado, ha instado a comprar el libro Las nuevas caras de la derecha, de Enzo Traverso, para «entender un poco los momentos en los que nos encontramos». «Él sustancia las diferencias entre los fascismos de los años treinta y el posfascismo y las nuevas formas autoritarias», argumenta en su vídeo.

La dirigente de Sumar ha descrito como «un texto preciosísimo» el libro Nuestra gloria los escombros de Lucía Calderas: «Es una especie de Rayuela en la que ella nos deja leerlo como nos dé la gana a través de nuestra estructura bucal», explica, para culminar: «Combina la prosa, la reflexión de las mujeres migrantes, lo indígena, siempre México… es de una belleza extraordinaria».

Por otro lado, apela a la lectura de un libro de Brenda Lozano, Soñar como sueñan los árboles, en el que «reflexiona sobre la desigualdad y demás».

«Siguiendo con el mundo distópico en el que nos hacen vivir», se queja Díaz, recomienda la compra de Utopías digitales. Y, por último, se refiere a un libro de Aroa Moreno «para reflexionar sobre la memoria», cuyo título es Mañana matarán a Daniel. «Disfrutad mucho y si os apetece, eh, animaos a leer y también a disfrutar de estas fiestas», concluye la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Comentarios de los usuarios

Uno de los usuarios, sorprendido por este vídeo, asegura que el vídeo de Yolanda Díaz «parece de Barrio Sésamo». Y otro añadía: «Próximo programa: presentadora de Barrio Sésamo». Un usuario dudaba incluso de que el vídeo fuera real: «Es fake, ¿no? ¿En serio esta señora es la vicepresidenta?».

Otro usuario animaba a la ministra de Trabajo a «bajar la cuota de autónomos» como la librería que enseña en el vídeo porque considera que «están asfixiados los pequeños comercios».

Por otro lado, un usuario ironizaba con otra recomendación literaria para la vicepresidenta del Gobierno: «Te recomiendo Alicia en el País de las Maravillas». Otro de ellos le instaba a «leer la Constitución».

Mientras tanto, una de las respuestas lamentaba que el vídeo se tratara de «postureo», es decir, una actitud artificial que se adopta «por conveniencia o presunción».

Asimismo, uno de los usuarios se percata de que la vicepresidenta leía el título antes de expresar su recomendación. «Si no miras el nombre no sabes ni cómo se llama», le afea. En otra de las respuestas puede leerse como, irónicamente, un usuario les pide echar un vistazo a las investigaciones de la Guardia Civil sobre la trama PSOE: «Recomiendo que leáis los informes de la UCO [Unidad Central Operativa]».