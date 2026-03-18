Paso de gigante en la lucha contra las especies invasoras en Madrid: retiran 4.012 tortugas, aves y peces exóticos

El avance de distintas especies invasoras en Madrid ha pasado a ser una de las principales preocupaciones en materia de conservación ambiental. Según se afirmó en un comunicado oficial, la proliferación de animales exóticos en ríos, parques y espacios naturales ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar su control para evitar daños en la biodiversidad autóctona.

Es justamente en este escenario, que la intervención de los servicios especializados cobra especial relevancia. La retirada de ejemplares de distintas tortugas, peces y su posterior gestión forman parte de un dispositivo que busca contener el impacto de estos animales, cuya presencia no ha dejado de crecer en los últimos años.

Más de 4.000 ejemplares retirados para frenar las especies invasoras en Madrid

Durante 2025, la Comunidad de Madrid llevó a cabo la retirada de un total de 4.012 animales exóticos invasores, una cifra que refleja la dimensión del problema. Estas actuaciones tienen como objetivo reducir la presión que estas especies ejercen sobre los ecosistemas locales.

El incremento de estos animales se ha detectado tanto en medios acuáticos con peces como terrestres, incluyendo hasta tortugas. Su expansión responde, en gran medida, a factores como el comercio de mascotas exóticas y la liberación irresponsable de ejemplares en la naturaleza.

Entre las especies más relevantes retiradas destacan las siguientes:

253 galápagos americanos o de Florida.

118 cotorras argentinas.

84 mapaches.

61 gansos del Nilo.

83 galápagos peninsulares.

A estos se suman otras especies con menor presencia, pero igualmente problemáticas desde el punto de vista ecológico.

¿Cómo actúan los dispositivos de control frente a las especies invasoras en Madrid?

La gestión de las especies invasoras se articula a través de intervenciones coordinadas por la Patrulla Fauna y técnicos especializados en medio ambiente. Estos equipos realizan labores de localización, captura y retirada de los animales detectados en el entorno natural.

Una vez capturados, los ejemplares son trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente (CRAS), situado en Tres Cantos. En estas instalaciones, veterinarios y especialistas se encargan de su evaluación y cuidado.

Este procedimiento permite no solo retirar a los animales del medio natural, sino también garantizar un tratamiento adecuado, evitando su reintroducción en el ecosistema.

¿Qué impacto ecológico tienen estos animales en Madrid?

La expansión de las especies recién mencionadas dispara consecuencias directas sobre el equilibrio natural. Cabe recordar que muchas de ellas presentan una alta capacidad de adaptación, lo que les permite sobrevivir y reproducirse con facilidad en entornos ajenos a su origen.

Entre los principales efectos destacan estos:

Competencia con especies autóctonas por alimento y espacio.

Alteración de hábitats naturales.

Modificación de cadenas tróficas.

Riesgos sanitarios y económicos.

A su vez, en el caso de los ecosistemas acuáticos, la presencia de peces como la carpa, la perca sol, la parva o el alburno ha obligado a intensificar las labores de extracción. Solo en este ámbito, se retiraron:

105 carpas.

418 percas sol.

1.773 ejemplares de parva.

1.208 alburnos.

Con estos números, queda más que claro cuánto alcance tiene este problema en ríos, embalses y otras masas de agua.

¿Qué dice la normativa madrileña sobre la introducción de estas especies?

Uno de los factores clave en la expansión de estas especies es el abandono o liberación intencionada por parte de particulares. Ante esta situación, la normativa vigente prohíbe expresamente la introducción de fauna exótica en el medio natural.

Las autoridades recuerdan que estas prácticas pueden conllevar sanciones, ya que contribuyen directamente al deterioro de los ecosistemas. Además, cabe remarcar que muchas de estas especies, como tortugas exóticas, serpientes o pequeños mamíferos, proceden del ámbito doméstico.

Entre los animales también retirados figuran:

Tortugas chinas de distintas especies.

Culebras del maíz.

Pitones reales.

Cangrejos chinos.

Erizos pigmeos africanos.

La reiteración de estos casos ha llevado a reforzar las campañas de concienciación y vigilancia, con el objetivo de reducir la presencia de especies invasoras en Madrid y evitar nuevas introducciones en el medio natural.