Se dispara la preocupación entre los investigadores tras detectar las primeras obreras del avispón asiático en Córdoba

La monitorización constante de las zonas verdes de la ciudad suele arrojar datos alarmantes sobre el avance de insectos foráneos. Y en este contexto, recientemente se ha confirmado el asentamiento del avispón asiático en Córdoba, un evento que acelera los calendarios de respuesta de las administraciones públicas y de la comunidad científica andaluza.

Las estrategias de trampeo preventivo cobran especial relevancia ante la rápida evolución de los nidos primarios. Detectar a tiempo estos focos poblacionales permite anticipar los periodos de mayor peligrosidad para la ciudadanía y para los polinizadores autóctonos, expuestos a la presión constante de estos depredadores feroces durante los meses calurosos.

La confirmación del avispón asiático en Córdoba: nacen las primeras obreras naníticas

El Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también conocido como IAS-CSIC, identificó (según establecieron en un comunicado oficial) a los primeros individuos no reproductores de la temporada el pasado 5 de junio.

Estas avispas pertenecen a la denominada generación nanítica, caracterizada por presentar un tamaño menor al habitual en la especie.

Esta reducción obedece a las fuertes restricciones nutricionales de la fase fundacional del nido. Durante esta etapa temprana, la reina construye los primeros panales, caza presas y alimenta a sus larvas en absoluta soledad, sin la ayuda de ningún otro miembro de la incipiente colonia.

La investigadora Mónica Fernández-Aparicio señala que la reina crió a esta primera remesa de obreras con enorme esfuerzo físico.

Ahora, estas nuevas integrantes asumen las labores de recolección de alimento y mantenimiento del nido, lo que libera a la fundadora para centrarse exclusivamente en la puesta ininterrumpida de huevos.

El ciclo biológico del avispón asiático en Córdoba y su agresiva expansión

El reciente avistamiento se produce exactamente 78 días después de observar a las primeras reinas al salir de su letargo invernal a mediados del mes de marzo. Este lapso temporal define con exactitud la velocidad con la que estas colonias logran establecerse plenamente en los diversos entornos urbanos y agrícolas.

Este dato aporta información clave para comprender la fenología del insecto bajo las condiciones climáticas del sur de España. Las altas temperaturas locales favorecen el desarrollo acelerado de las crías y acortan los tiempos de maduración frente a los registros de regiones más septentrionales del continente europeo.

Y frente a este complicado contexto, las autoridades recomiendan mantener la alerta en su nivel máximo, puesto que las reinas continúan sus vuelos diarios de forrajeo en busca de proteínas y azúcares.

Las trampas diseñadas para capturarlas continúan operativas y representan la herramienta más eficaz para frenar el crecimiento exponencial de los nuevos avisperos urbanos.

Los riesgos económicos y ecológicos para los apicultores de Andalucía

El comportamiento depredador de esta especie invasora supone una amenaza enorme para las colonias de abejas de la miel. Estos grandes himenópteros poseen la capacidad de diezmar colmenas enteras en cuestión de horas y cazan a las abejas obreras en pleno vuelo al regresar cargadas de polen o néctar.

El «modus operandi» de estos insectos exóticos consiste en que se agrupan en la entrada de las colmenas para asediar a sus presas y provocan un estrés paralizante en la población de abejas.

Ante este acoso constante, las productoras de miel interrumpen sus salidas al exterior, circunstancia que desemboca en la falta de reservas y la consiguiente muerte por inanición.

Dada la situación, numerosos apicultores locales exigen mayores medidas de control institucionales orientadas a proteger sus medios de vida frente a estos ataques organizados. La pérdida continuada de polinizadores no solo reduce la producción apícola, sino que merma la tasa de polinización de los cultivos frutales y hortícolas de toda la provincia.

Diferencias anatómicas y comportamiento de estas especies de avispas exóticas

Aunque los vecinos de la zona lo denominan popularmente de forma genérica, este insecto, clasificado científicamente como Vespa orientalis, comparte numerosos rasgos destructivos con parientes cercanos de origen foráneo.

Su adaptabilidad a climas secos y calurosos le confiere una ventaja competitiva de primer orden frente a otras avispas autóctonas.

Se distingue con extrema facilidad por su coloración rojiza intensa y una llamativa franja amarilla en el abdomen, además de una mancha del mismo color en la cabeza. Estas marcas de advertencia natural alertan a posibles depredadores sobre la toxicidad de su veneno y la potencia de su doloroso aguijón.

A diferencia de otras especies que prefieren las copas de los árboles, este avispón acostumbra a construir sus nidos en refugios antropogénicos como:

Oquedades a nivel del suelo y grietas de edificios históricos.

Cajas de persianas en bloques de viviendas particulares.

Muros abandonados con escaso tránsito de transeúntes.

Esta preferencia por los espacios construidos incrementa notablemente las probabilidades de encuentros accidentales con los seres humanos.

Una alianza estratégica para erradicar los nidos en las calles

El seguimiento exhaustivo de la plaga forma parte de un proyecto de investigación conjunto impulsado por el IAS-CSIC, el Ayuntamiento y la empresa municipal de saneamiento SADECO.

La suma de recursos técnicos centraliza la información ciudadana y agiliza las respuestas ante cualquier alerta vecinal que esté «bien fundamentada».

Por su parte, los técnicos especializados coordinan la retirada segura de los nidos detectados tanto en la vía pública como en propiedades de titularidad privada. La eliminación temprana de estas estructuras primarias corta de raíz la progresión poblacional antes del colapso otoñal, el preciso instante en el que emergen los individuos reproductores.

Por último, la Consejería de Medio Ambiente habilitó recientemente una plataforma digital específica para registrar estos avistamientos.

Solo durante el último año hidrológico, los equipos de emergencias locales retiraron más de 120 nidos de diferentes himenópteros en zonas urbanas, una cifra récord que las autoridades prevén superar con holgura antes de que finalice el actual ejercicio.