Los electricistas expertos coinciden: poner enchufes cerca de la vitrocerámica o el fregadero no es buena idea porque «acaban acumulando aceite, humedad y suciedad»

La distribución de los enchufes en la cocina no es una cuestión únicamente de comodidad: su ubicación también puede influir en la limpieza, el mantenimiento y la seguridad de la estancia. Los electricistas expertos desaconsejan colocarlos demasiado cerca de la vitrocerámica o del fregadero, ya que pueden acabar acumulando aceite, humedad y suciedad. Una recomendación sencilla que conviene tener en cuenta tanto al diseñar una cocina nueva como al reformar la que ya tenemos.

Salva Orellana, electricista y divulgador en redes sociales, ha mostrado uno de los problemas que encuentra normalmente durante sus trabajos. «Los enchufes junto a la vitrocerámica o al fregadero acaban acumulando aceite, humedad y suciedad por mucho que los limpies», explica. Es por ello que recomienda instalar tomas estancas o específicas como el Simon 270 Clean Schuko (que incorpora una tapa que cubre la parte frontal cuando no se usa), para evitar las salpicaduras.

En su instalación, Orellana aprovecha el cableado anterior después de ver que está en buenas condiciones. Este modelo permite elegir entre un marco redondo o cuadrado, pero que no modifica la función de la tapa. «Ahora las salpicaduras de aceite de la cocina o de agua del fregadero no entrarán dentro del enchufe», afirma el especialista.

#Simon #CleanSchuko #Enchufes #Electricista ♬ Energetic Highway Race – Gummy MusicLab @salva.pv ¿Tus enchufes de la cocina siempre están llenos de grasa y suciedad? 🤢⚡ Hay algo que veo continuamente en las viviendas donde trabajo como electricista: los enchufes junto a la vitrocerámica o al fregadero acaban acumulando aceite, humedad y suciedad por mucho que los limpies. No suele ser un problema de mantenimiento, sino del propio diseño del enchufe. En este vídeo instalamos el nuevo Simon 270 Clean Schuko, una solución pensada para evitar que las salpicaduras entren en el interior de la toma. Además, el cliente eligió el acabado con marco redondo, aunque también está disponible con marco cuadrado. Una pequeña mejora que marca una gran diferencia en una de las zonas más castigadas de cualquier vivienda. 💬 ¿Tú prefieres marco redondo o marco cuadrado? Te leo en comentarios. ⸻ ⚡ #Simon270

Más recomendaciones

Se trata de una solución para evitar cortocircuitos, fuego o averías graves en la cocina, por lo que son tan importantes unas normas de seguridad en esta parte de la casa. Una distancia mínima de, al menos, 50 centímetros de espacio libre entre la zona de agua o fuego y la toma de corriente; una altura adecuada para evitar las salpicaduras; y una protección antihumedad, usando bases de enchufe con tapas protectoras y tomas de tierra.

Hay que tener en cuenta que toda sustitución o manipulación de una toma eléctrica se tiene que realizar con la corriente desconectada y con las condiciones de seguridad de la instalación. Si hay dudas del cableado o de la ubicación del enchufe, lo más recomendable es recurrir a un electricista.