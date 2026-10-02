Los psicólogos expertos coinciden: las personas que evitan las cajas de autoservicio en el supermercado no son antisociales, en realidad están buscando interacción social

Elegir una caja tradicional en lugar de una de autoservicio puede parecer una decisión basada únicamente en la comodidad, pero la psicología y los estudios sobre comportamiento del consumidor apuntan a que existe otro factor, que es la interacción humana. Para algunas personas, hablar unos segundos con el cajero, recibir un saludo o intercambiar unas palabras forma parte de la experiencia de comprar. Son pequeños contactos cotidianos que pueden aportar una sensación de conexión social.

Una interacción que parece insignificante

Las conversaciones breves que mantenemos con personas con las que no tenemos una relación cercana reciben en psicología social el nombre de «vínculos débiles». Un saludo, una conversación corta o reconocer a alguien que vemos habitualmente pueden parecer gestos insignificantes, pero contribuyen a que una persona se sienta conectada con su entorno.

En un supermercado, la persona que está detrás de la caja puede convertirse en uno de esos contactos habituales. No hace falta mantener una conversación profunda, ya que basta con un saludo, una pregunta o unas palabras durante el pago. Cuando el cliente utiliza una máquina, ese intercambio desaparece. Por eso, algunas personas pueden preferir esperar unos minutos más a cambio de conservar ese pequeño momento de interacción humana.

No significa ser antisocial

Elegir una caja atendida tampoco significa que una persona sea menos independiente o tenga problemas con la tecnología. Los estudios sobre las cajas de autoservicio muestran que existen diferentes motivos para utilizarlas o evitarlas. La investigación encontró que la relación de los consumidores con estas tecnologías está condicionada por factores como las costumbres, las obligaciones sociales y la propia experiencia durante la compra.

De hecho, otro estudio realizado con consumidores de Reino Unido y Australia encontró que la calidad percibida de la atención en las cajas tradicionales tenía un efecto más positivo sobre la satisfacción y la valoración general de la tienda que la experiencia con las cajas de autoservicio. Esto sugiere que el elemento humano continúa teniendo importancia incluso cuando existe una alternativa tecnológica que puede parecer más rápida.

Las cajas automáticas ofrecen ventajas claras, ya que permiten tener mayor control sobre el proceso, pueden reducir los tiempos de espera y dan al consumidor más autonomía. Sin embargo, también pueden generar problemas técnicos, controles adicionales o la necesidad de solicitar ayuda a un trabajador. Una investigación publicada en 2026 sobre la interacción entre humanos y máquinas encontró que los usuarios siguen encontrando dificultades relacionadas con el reconocimiento de productos, las básculas o las verificaciones de edad.