La psicología sugiere que las personas que buscan resolver los problemas ajenos no sólo son solidarias: en realidad arrastran una infancia hiperresponsable

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No todas las personas afrontan de la misma manera los problemas de los demás. Mientras algunas prefieren respetar los límites y dejar que cada persona encuentre sus propias soluciones, otras sienten una necesidad constante de intervenir o hacerse cargo de las dificultades ajenas. Según la psicología, esta conducta no siempre está relacionada únicamente con la solidaridad y puede responder a otros factores emocionales o patrones de comportamiento.

La empatía, la capacidad de escuchar y la disposición para ayudar son cualidades que pueden ayudar a fortalecer las relaciones personales. Sin embargo, cuando la persona siente que debe solucionar los problemas de los demás incluso cuando nadie se lo pide, esta tendencia puede estar relacionada con la necesidad de sentirse útil, con el deseo de tener cierto control o con el miedo al rechazo. También puede estar vinculada a lecciones aprendidas durante la infancia, especialmente cuando una persona ha asumido desde muy pronto responsabilidades emocionales que no correspondían a su edad.

La razón por la que hay personas que intentan resolver los problemas ajenos

En el ámbito de la psicología, este patrón se define como «síndrome del salvador». Ayudar a alguien de manera puntual puede ser una muestra de empatía, pero sentir que es necesario intervenir constantemente para que los demás estén bien puede terminar generando un gran desgaste emocional y dificultar que cada persona se responsabilice de sus propias decisiones.

La tendencia a asumir de manera constante el papel de quien ayuda, protege o resuelve los problemas de los demás puede estar relacionada con diferentes factores. Éstas son las principales causas:

Rasgos personales. La necesidad de sentirse valorado, recibir reconocimiento o sentirse imprescindible puede favorecer este comportamiento.

Educación y experiencias durante la infancia. La forma en la que una persona fue educada y las responsabilidades que asumió durante sus primeros años pueden influir en la manera en que establece vínculos en la vida adulta.

Tipo de relaciones que establece. En ocasiones, estas dinámicas aparecen junto a personas que necesitan un nivel elevado de apoyo o que tienen dificultades para confiar en sus propias capacidades.

Presión del entorno. Las expectativas familiares, culturales o sociales también pueden reforzar este comportamiento.

Aunque ayudar a otras personas no constituye por sí mismo un problema, existen una serie comportamientos que pueden indicar que alguien está asumiendo de forma habitual el papel de «salvador»:

Necesidad constante de aprobación. Algunas personas pueden vincular su autoestima a la valoración que reciben de los demás.

Empatía que termina generando desgaste. Tener capacidad para comprender las emociones de los demás es positivo, pero algunas personas pueden implicarse tanto en los problemas ajenos que terminan viviéndolos como si fueran propios.

Necesidad de controlar las situaciones. Hacerse cargo de los problemas de otras personas puede proporcionar una sensación de seguridad o control.

Dificultad para establecer límites. Quien adopta este papel puede tener problemas para decir que no y sentirse responsable del bienestar de las personas que tiene alrededor.

«Este perfil ya fue identificado por Karpman (1968) en su modelo del triángulo dramático, aunque según este modelo, existe una intención oculta: la persona con el rol de «salvador» desea proteger y ofrecer su ayuda a los demás incluso en detrimento suyo, con el objetivo de hacer dependiente a los demás de él o ella. Si no encuentra víctimas a las que salvar, las crea. Siente que si se desvive por los demás, le tomarán como alguien importante, sintiéndose querida e indispensable», detalla el Instituto Europeo de Psicología Positiva.

‘Salvador’ y ‘salvado’

Las personas que adoptan de forma habitual el papel de «salvadoras» pueden mostrar una fuerte necesidad de sentirse necesarias En lugar de confiar en que los demás sean capaces de afrontar sus propias dificultades, pueden sentir que deben intervenir constantemente, tomar decisiones o solucionar los problemas por ellos. Aunque esta conducta puede presentarse como una muestra de preocupación o protección, detrás de ella también pueden existir otras necesidades emocionales. Por ejemplo, sentirse imprescindible para otra persona puede proporcionar seguridad y reducir el temor a ser rechazado.

En el lado opuesto de esta dinámica se encuentra el «salvado», entendiendo como tal la persona que delega de manera habitual en los demás la resolución de sus problemas. Algunos enfoques psicológicos relacionan este comportamiento con la escasa confianza en las propias capacidades, inseguridad o dificultades para tomar decisiones de manera autónoma.Estas personas pueden sentir que necesitan contar con alguien que les proporcione orientación, seguridad o apoyo constante.

Cuando esta dinámica se mantiene en el tiempo, se puede establecer una relación de dependencia: una persona siente que debe solucionar y proteger, mientras la otra recurre cada vez más a ella para afrontar sus dificultades. Sin embargo, tampoco significa que cualquier persona que necesite ayuda sea dependiente. Buscar apoyo en familiares, amigos o pareja es completamente normal; el problema aparece cuando la relación se construye alrededor de una necesidad constante de rescatar y ser rescatado.