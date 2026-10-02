Robert De Niro (83 años) lo advirtió hace años: «Necesitas gente que te diga lo que no quieres oír»

Robert De Niro lleva décadas siendo uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, pero una de sus reflexiones más interesantes sobre la fama no tiene que ver con el dinero, los premios o las películas. El actor explicó que vivir rodeado de personas que siempre son amables puede convertirse en un problema cuando nadie se atreve a llevarte la contraria. Para Robert De Niro, conservar cerca a quienes dicen lo que uno no quiere escuchar es una forma de mantener los pies en la tierra.

Una reflexión sobre la fama

La frase de Robert De Niro, publicada originalmente en enero de 2003. En aquella intervención, el intérprete planteaba una paradoja de la popularidad, ya que cuanto más conocido es alguien, más difícil puede resultar saber si las personas que le rodean están siendo sinceras o simplemente intentan agradarle. La reflexión formaba parte de una serie en la que distintas personalidades compartían aprendizajes extraídos de sus vidas.

El actor señalaba que una conversación puede resultar especialmente engañosa cuando todos los interlocutores coinciden constantemente con una persona famosa. Incluso si está diciendo algo absurdo, explicaba, el entorno puede reaccionar con aprobación. De ahí surgía su conclusión sobre la necesidad de contar con personas capaces de decir aquello que uno preferiría no escuchar. La idea no se limita al mundo del cine, ya que plantea una cuestión sobre cómo cambia la relación con los demás cuando existe una gran diferencia de reconocimiento o estatus.

La importancia de la crítica

Robert De Niro también ha hablado en otras ocasiones sobre el valor de recibir críticas. En una entrevista, el actor afirmó que una buena crítica podía resultarle útil, una postura coherente con aquella antigua reflexión sobre la necesidad de escuchar opiniones diferentes. En lugar de presentar el desacuerdo como un obstáculo, sus declaraciones lo sitúan como una herramienta para revisar el propio trabajo.

Su trayectoria ayuda a entender el contexto de estas palabras. Robert De Niro ha construido una carrera de varias décadas con películas como Taxi Driver, Toro salvaje, El cazador, Uno de los nuestros o Casino, además de sus numerosas colaboraciones con Martin Scorsese.

La fama tampoco ha sido siempre una experiencia sencilla para el actor. En una entrevista, Robert De Niro reconoció que durante su juventud le resultaba difícil lidiar con la atención pública, aunque con el paso del tiempo aseguró haberse acostumbrado a ella.