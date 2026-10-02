La inflación vuelve a acelerarse en la eurozona. La tasa interanual de los precios se situó en septiembre en el 3,8%, seis décimas más que en agosto, según la estimación preliminar publicada este viernes por Eurostat.

Pero el dato europeo queda claramente superado por España. La inflación armonizada española alcanzó el 5% en septiembre, lo que supone una diferencia de 1,2 puntos porcentuales respecto a la media de la eurozona.

España registra así una tasa de inflación superior a la de las principales economías del euro. En septiembre, Francia se situó en el 3,4%, Alemania en el 3,3% e Italia en el 4,1%. El 5% español supone, por tanto, una presión sobre los precios sensiblemente mayor que la registrada entre sus principales socios europeos.

El repunte de la inflación en la eurozona viene marcado especialmente por la energía, cuyos precios aumentaron un 18,8% interanual, frente al 14,3% de agosto. Los alimentos frescos también aceleraron su subida, hasta el 4%, frente al 2,7% del mes anterior.

España sigue superior a la media

Los servicios se encarecieron un 3,2%, dos décimas más que en agosto, mientras que los bienes industriales no energéticos moderaron ligeramente su crecimiento, hasta el 1,1%.

La inflación subyacente de la eurozona, que excluye energía, alimentos frescos, alcohol y tabaco, aumentó hasta el 2,5%, frente al 2,4% anterior.

El diferencial entre España y la eurozona se redujo ligeramente respecto a agosto, cuando alcanzó los 1,4 puntos, pero España continúa registrando una inflación considerablemente superior a la media del área del euro.