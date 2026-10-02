Hojlund empujó a Jorge Jesus tras celebrar el gol como Cristiano en el Dinamarca-Portugal

Rasmus Hojlund no dudó en celebrar como Cristiano Ronaldo su gol ante Portugal, pero no fue la única reivindicación que hizo de su ídolo. Al término del partido entre Dinamarca y la selección portuguesa, cuando Jorge Jesus se acercó a saludarle, no dudó en apartarle de un empujón. De hecho, su compañero Joachim Andersen tuvo que intermediar para que el jugador no se enzarzase con el seleccionador luso.

Hojlund fue uno de los protagonistas del encuentro, el primero de Portugal sin Cristiano Ronaldo. Después de que el futbolista del Al Nassr se marchara de la concentración al sentirse traicionado en rueda de prensa por su seleccionador, el delantero del Nápoles quiso reivindicar su figura. Lo hizo celebrando como él el segundo gol de Dinamarca, que en ese momento empataba a dos un encuentro que terminaría con triunfo de Portugal por 2-4.

Tras el partido, llegó el incidente con Jorge Jesus. Hojlund le apartó de un empujón cuando el seleccionador fue a saludarle y le miró con cara desafiante. Sin embargo, su compañero Andersen apareció por detrás y le empujó para que dejara al técnico luso, que esbozó una sonrisa tras lo sucedido.

Después, el delantero se explicaba. Quiso señalar el motivo por el que celebró el gol como su ídolo. «Simplemente quería enviar un mensaje contundente a la selección de Portugal: si ellos no valoran a Cristiano Ronaldo, hay muchísima gente en el mundo a la que él ha inspirado y que sigue admirándolo», apuntaba.

Unas palabras que contrastan con las que llegan desde el vestuario de Portugal, en el que parecen haberse quitado un peso de encima con la marcha de Cristiano. Al menos, es lo que se desprende de las declaraciones de los jugadores, que cierran filas. Quiso restar importancia a la fuga del futbolista más importante de la historia de nuestro país vecino Gonçalo Ramos, tratando como un «asunto externo» lo sucedido con Cristiano: «No influyen en la importancia del partido de hoy».

«El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos; ya se nota. Creo que fui demasiado claro y, por suerte, todo va bien. Así es como queremos seguir. Ahora, quiero decirles a todos, y sé que no fallarán, que si llenamos Do Dragão para vencer a Noruega y conseguir una victoria por 4-0, sería perfecto», apuntaba además Vitinha, uno de los líderes de esta nueva Portugal.

Cristiano Ronaldo ya dejaba entrever en su despedida que, más allá de lo sucedido con Jorge Jesus, su relación con algunos jugadores no era buena. Algo que ya se podía intuir tras lo sucedido en el Mundial con Joao Neves y Bruno Fernandes. «Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción», decía el luso.