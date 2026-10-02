Nuevo brindis para los zoólogos: descubren en Etiopía una especie desconocida de serpiente que se alimenta de huevos rompiendo antes su cáscara

Un equipo de zoólogos identificó una nueva especie de serpiente en el bosque de Harenna, en Etiopía: Dasypeltis albigularis, bautizada como «comehuevos de garganta blanca» por el color de esa zona de su cuerpo. El reptil, inofensivo para los humanos, se alimenta exclusivamente de huevos de aves y los rompe con vértebras adaptadas en la garganta antes de tragarlos enteros.

El hallazgo estuvo a cargo de un equipo liderado por Arthur Tiutenko, de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, con investigadores de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y del Museo Nacional de Sudáfrica, en Bloemfontein. El estudio, publicado en la revista científica Herpetozoa, eleva a 21 el número de especies conocidas del género Dasypeltis.

Una hembra joven que reveló una especie nueva

El género Dasypeltis agrupa serpientes africanas completamente inofensivas para las personas, sin veneno funcional, que basan toda su dieta en huevos. Carecen de dientes útiles para masticar, así que rompen la cáscara con proyecciones óseas de sus vértebras cervicales antes de tragar el contenido entero.

La investigación arrancó cuando Tiutenko recibió de un colaborador local una hembra joven hallada en Harenna. En un primer momento, el investigador pensó que pertenecía a un grupo ya registrado y buscó un macho para reproducirla.

Pero a medida que el ejemplar crecía hasta alcanzar el tamaño adulto, empezaron a notarse diferencias con Dasypeltis atra, la especie con la que más se parece, conocida como comehuevos de montaña y habitual de los bosques de África Oriental.

Para comprobar la sospecha, cruzaron a la hembra con un macho de esa especie emparentada. La descendencia híbrida combinó rasgos de ambos progenitores, una primera pista de que el ejemplar de Harenna tenía una identidad biológica propia. El análisis del ADN mitocondrial y nuclear terminó de confirmarlo.

Qué diferencias presenta la nueva especie frente al resto

La descripción formal combinó comparación anatómica, secuenciación genética y los resultados de la reproducción en cautividad, un proceso que llevó siete años completar. Entre sus rasgos distintivos se cuenta la piel clara, a veces azulada, visible entre las escamas, y la garganta y el vientre blancos que le dan nombre: albigularis significa «de garganta blanca» en latín.

A diferencia de otras serpientes del género, que frotan sus escamas para producir un silbido áspero con el que ahuyentan a los depredadores, esta especie no parece recurrir a ese mecanismo de defensa. Las hembras alcanzan hasta 92 centímetros de longitud, una medida algo menor que la de Dasypeltis atra y sus otros parientes cercanos.

El nuevo reptil vive en bosques densos de montaña, entre 1.500 y 1.700 metros de altitud, en una zona con cafetos silvestres donde se alimenta de huevos de aves que anidan en los árboles. Harenna es una de las últimas extensiones relevantes de bosque natural que quedan en el Cuerno de África, y allí fue hallado el primer ejemplar que dio origen a todo el estudio.

La región, en el sureste del país, es reconocida por su biodiversidad y por albergar especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Cada nueva descripción taxonómica en la zona aporta información clave para diseñar estrategias de conservación en un hábitat natural que en buena parte se encuentra amenazado.