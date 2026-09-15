Luto en la zoología española: muere un cachorro de lince ibérico atropellado en la misma carretera de Ciudad Real donde ya murieron otros 3

Un nuevo atropello vuelve a poner el foco sobre uno de los principales riesgos para el lince ibérico en España.

Un cachorro ha muerto en la carretera CM-4115, en Ciudad Real, en un tramo situado junto a una zona con presencia habitual de la especie. Es el cuarto ejemplar que pierde la vida atropellado en esta misma vía.

Muere otro lince ibérico atropellado en una carretera de Ciudad Real

El cachorro fue localizado durante la mañana del domingo 6 de septiembre por un grupo de ciclistas que circulaba por la CM-4115, en las proximidades de la microrreserva de la laguna de Caracuel. El aviso permitió activar a los servicios de emergencia y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Los agentes retiraron el cuerpo y lo trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Chaparrillo. La carretera conecta Caracuel de Calatrava con Villamayor de Calatrava y Almodóvar del Campo y atraviesa un territorio en el que se ha constatado la presencia del lince ibérico.

El fallecimiento adquiere especial relevancia porque no se trata del primer atropello registrado en este punto. Otros tres ejemplares de lince ibérico murieron anteriormente tras ser arrollados en la misma carretera. La Junta de Castilla-La Mancha instaló carteles para advertir a los conductores sobre la presencia de la especie y el riesgo de atropello.

La microrreserva de la laguna de Caracuel forma parte del espacio denominado «Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava», integrado en la Red Natura 2000. La propia Junta identifica la CM-4115 como el acceso a este espacio natural desde Caracuel de Calatrava.

¿Por qué los atropellos amenazan al lince ibérico?

Los datos oficiales muestran que los atropellos constituyen uno de los principales problemas para la conservación del lince ibérico.

El informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sobre el censo de 2025 contabilizó 273 muertes de ejemplares en la Península, de las que 212, el 77,7%, se produjeron por atropellos en carreteras y otras infraestructuras lineales.

El riesgo aumenta cuando las carreteras atraviesan territorios ocupados por la especie o zonas de dispersión. Los desplazamientos de los ejemplares, especialmente de los jóvenes, pueden llevarlos a cruzar vías con tráfico y convertir estos puntos en zonas de mortalidad.

Castilla-La Mancha concentra la mayor población de lince de España

El último censo coordinado sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma española con más ejemplares. En 2025 contabilizó 1.051 linces, el 46,3% de los 2.269 registrados en España. De ellos, 595 eran adultos o subadultos y 456 cachorros.

La evolución demográfica contrasta con la mortalidad causada por las carreteras. El MITECO registró 2.663 linces en España y Portugal durante 2025, un 10,9% más que el año anterior. La recuperación de la especie continúa, pero las muertes por causas no naturales siguen representando un desafío para su conservación.

La situación de Ciudad Real refleja así una dificultad asociada a la expansión del lince ibérico: la recuperación de sus poblaciones también exige reducir los riesgos que encuentran los animales cuando se desplazan entre territorios.

La reiteración de atropellos en una misma carretera vuelve a señalar la necesidad de reforzar las medidas de protección en los puntos donde la presencia del felino ya está constatada.