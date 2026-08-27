Sorpresón biológico que ni los científicos esperaban: aparecen linces ibéricos entre 84.500 imágenes de fototrampeo en los olivares andaluces

Más allá de su relevancia en la agricultura española, el olivar andaluz puede ayudar a la recuperación del lince ibérico. Al menos eso es lo que está demostrando el último gran registro de fototrampeo realizado en el campo.

Para sorpresa de los biólogos, entre las imágenes de fototrampeo no sólo han aparecido tejones, garduñas, zorros, ginetas, turones y gatos monteses, también se han identificado varios linces ibéricos.

Para esta identificación han usado 84.500 registros fotográficos obtenidos de fincas agrícolas que participan en el proyecto LIFE Olivares Vivos+, coordinado por SEO/BirdLife, dentro de olivares implicados con la recuperación de la biodiversidad.

Fotografían linces ibéricos en pleno olivar andaluz

Por suerte, el lince ibérico se está recuperando en España y cada vez hay más señales de ello. Una de las últimas es su aparición en varias fincas agrícolas de Andalucía.

Para comprobarlo, los especialistas se valieron del fototrampeo en el interior del cultivo, concretamente en setos restaurados por el proyecto y en zonas de vegetación natural próximas a las explotaciones.

Al analizar los 84.500 registros fotográficos, se identificaron 26 especies de mamíferos y 48 especies de aves en el olivar de Andalucía. Entre los carnívoros destacaban el zorro, el tejón, la gineta, la garduña, el turón, el gato montés y, especialmente, el lince ibérico.

Lo más sorprendente es que este grupo de carnívoros supone casi un tercio de los avistamientos realizados en este tipo de producción.

Qué convierte al olivar andaluz en un buen refugio para el lince ibérico

Una de las conclusiones del estudio es que el olivar sólo es útil a los animales si está bien cuidado. Es decir, de poco sirven si el suelo queda desnudo y los árboles se aíslan sin darle importancia a la cubierta vegetal, los setos y los linderos.

Y es que la biodiversidad no surge por arte de magia en el olivar, sino que depende de cómo se trabaje la estructura en el paisaje agrícola. Sólo así son útiles a los linces ibéricos y a otras especies.

Por ejemplo, los setos, las cubiertas vegetales y las manchas de vegetación natural pueden actuar como zonas de refugio, alimentación, desplazamiento y conexión para los animales.

¿Pero por qué es tan relevante impulsarlo? Si estas imágenes de fototrampeo se convierten en la norma, el olivar dejaría de ser una frontera ecológica para convertirse en una pieza más de la infraestructura ecológica.

De hecho, algunos setos implantados dentro de Olivares Vivos llevan hasta ocho años de desarrollo y ya los usan distintas especies como lugares de paso, refugio y marcaje territorial.

Cómo ayudan los mamíferos del olivar al agricultor andaluz

En todo caso, el único motivo para impulsar la presencia de mamíferos en el campo no es medioambiental. Aunque durante años se ha visto a la fauna salvaje como una amenaza para la agricultura, puede ser un aliado.

Por ejemplo, los zorros, las ginetas, las garduñas, los tejones y otros mamíferos forman parte de procesos ecológicos que pueden mejorar el funcionamiento del paisaje agrario.

Hay que tener en cuenta que algunas especies comen frutos y pueden dispersar las semillas; es el caso de los madroños, los perales o las alcaparras.

Además, otros animales comen carroña y ayudan a la regulación de la población de pequeños herbívoros y roedores. Es decir, protegen de manera natural contra determinadas plagas.