Un proyecto pionero pretende reintroducir al lince ibérico en los ecosistemas valencianos para el año 2028

Desde hace unos años los españoles podemos decir con orgullo que estamos recuperando el lince ibérico. De hecho, ya es común comprobar cómo han dejado de ser poblaciones aisladas. Ahora, la Comunidad Valenciana quiere recuperarlo en su región para 2028.

Y es que la Generalidad Valenciana ha puesto en marcha un proyecto para devolver al lince ibérico a los ecosistemas de la Comunidad antes de dicho año. La iniciativa ha sido presentada por la Consejería de Medio Ambiente.

El objetivo es aumentar la biodiversidad y abrir la puerta al regreso estable de una de las especies más emblemáticas de la fauna española. El primer paso será un estudio técnico, para evaluar si el territorio valenciano cumple con las condiciones necesarias para su introducción.

El plan de la Comunidad Valenciana para recuperar al lince ibérico en su territorio

Según el comunicado de la Generalidad Valenciana, el proyecto incluye el primer estudio técnico específico para analizar la viabilidad real de reintroducir al lince ibérico en el territorio autonómico. Este trabajo ya está en marcha y será la base sobre la que se tomarán las decisiones futuras.

El análisis abordará factores clave como la idoneidad del hábitat, la disponibilidad de presas y la conectividad ecológica entre espacios naturales. También tendrá en cuenta variables sociales y territoriales que puedan influir en el éxito del programa.

El objetivo es identificar áreas que permitan conectar las poblaciones del sureste peninsular y reforzar la viabilidad genética y demográfica de la especie. Todo el proceso se desarrollará aplicando el principio de precaución y priorizando la prevención de riesgos.

Por qué la Comunidad Valenciana es una buena región para que viva el lince ibérico

La iniciativa se alinea con la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico 2024, que ya señalaba a la Comunidad Valenciana como una zona con potencial real para albergar poblaciones estables. Además, su presencia puede ayudar a mejorar la biodiversidad.

Los primeros indicios son positivos. En los últimos años se han registrado indicios de presencia del lince ibérico en Castellón, Alicante y Valencia. El más reciente se produjo en el Alto Vinalopó.

Por si fuera poco, durante 2025 algunos ejemplares permanecieron durante periodos prolongados, según el seguimiento intensivo realizado por agentes medioambientales.

Aunque todavía no existen poblaciones estables en la Comunidad Valenciana, las tres provincias presentan espacios potencialmente adecuados. Será el estudio técnico el que determine cuáles reúnen las mejores condiciones para una futura reintroducción.

Por qué los linces ibéricos pueden ayudar a los ecosistemas valencianos

El lince ibérico es una especie endémica de la península ibérica que llegó a ocupar gran parte del territorio hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, a comienzos de este siglo su situación era crítica: en 2002 apenas quedaban un centenar de ejemplares concentrados en Doñana y Sierra Morena.

Desde entonces, los programas de conservación han permitido una recuperación notable. En la actualidad la población supera los 2.400 ejemplares en España.

Su importancia en Valencia puede ser mayor de lo que imaginamos. El lince ibérico es una pieza clave para el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos, ya que contribuye a regular las poblaciones de presas y actúa como indicador de calidad ambiental.

El proyecto contará con financiación europea Next Generation EU. Con este paso, la Comunidad Valenciana busca avanzar hacia un modelo de convivencia equilibrada entre la protección del medio natural y el desarrollo del territorio.