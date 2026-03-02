Por qué Irán ha atacado Dubái: causas del bombardeo y contexto del conflicto en el Golfo

Los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel a Irán, así como sus posteriores represalias, han abierto un nuevo capítulo de tensiones en el Golfo Pérsico en el que se ha visto involucrado el emirato más lujoso del mundo, Dubai. Este nuevo episodio ha acabado con décadas de paz en una región caracterizada por el conflicto.

Un conflicto estancado

Las tiranteces entre ambos países no las acaban de provocar Donald Trump y Netanyahu. Tras el fin de la Guerra del Golfo en 1991, se formó un nuevo orden en Oriente Medio en el que las relaciones entre Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se vieron reforzadas en detrimento de Irán e Irak. Esta mejora de las relaciones benefició a los Emiratos Arabes Unidos, convirtiéndolos en uno de los destinos turísticos más populares del mundo, Dubai generó más de 30 mil millones de dólares en 2023 gracias al turismo. Además, la presencia de petróleo en los EAU ha resultado siempre atractiva a los países occidentales y ha impulsado meteóricamente su economía en las últimas décadas.

Pero no solo la relación entre occidente y EAU es la causa de la tensión en Oriente Medio, ambos países comparten una serie de conflictos que han permanecido estancados durante décadas. Los dos estados llevan peleando por la soberanía de 3 islas ubicadas en el Golfo Pérsico: Abu Musa, Tunb Menor y Tunb Mayor desde los 70. Las islas, actualmente bajo soberanía Iraní, han sido foco de conflicto desde su adjudicación a Irán en diciembre de 1971.

La presencia de bases militares occidentales en territorio emiratí, ha sido rechazado siempre por las autoridades iraníes, Estados Unidos, con 19 enclaves estratégicos es el país occidental con más presencia militar en el golfo. Destaca principalmente el aeropuerto de Jebel Ali en Dubai, que aunque no sea una base militar oficial, es el lugar de mayor entrada de tropas estadounidenses en Oriente Medio. Dicho aeropuerto fue atacado el pasado domingo provocando once heridos y un fallecido.

El pasado año 2020 los lazos entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos sufrieron un revés tras la firma de los EAU de los Acuerdos de Abraham, en los que los EAU e Israel normalizaban sus relaciones mediante la firma de estos acuerdos de paz. Los gobiernos iraní y palestino calificaron este evento como una «puñalada trapera» que no hacía otra cosa mas que legitimar la presencia de Israel en Oriente Medio.

Las relaciones occidentales, la presencia militar estadounidense, el poderío económico y el turismo como factor clave son algunos de los motivos por los que Irán ha atacado a Dubai despertando así una nueva época de tensión en el Golfo Pérsico.