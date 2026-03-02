¿Cuánto subirá el precio de la gasolina? Cómo la guerra de Irán puede disparar los precios y qué escenarios se manejan

Tras la escalada bélica entre Israel, Estados Unidos e Irán, muchos se preguntan si tendrá consecuencias en la economía europea, sobre todo en el precio de la gasolina. Con el cierre del estrecho de Ormuz (por donde pasan cerca de 20 millones de barriles cada día), podría haber un efecto devastador en Occidente. Según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, se describe el canal como un «punto crítico para el suministro de petróleo».

Los expertos preven que el precio de la gasolina se dispare y provoque una inflación. Auguran que llegará hasta los 100 dólares el barril, ya que Irán posee el 10% de las reservas mundiales de crudo. Esto sería un aumento del más del 37% respecto al precio que tenía el viernes (72,48 dólares).

Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, explica que «si se viera afectada la capacidad de producción de Irán, esto reduciría la oferta del mercado, lo que dispararía el precio del crudo hasta los 100 dólares». Para evitar esto, a alianza petrolera OPEP+ ha confirmado que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo.

¿Qué implicaría esta subida?

Si el coste del barril vuelve a superar los 100 dólares, el efecto se notaría de inmediato en la vida cotidiana y los mercados. Se notaría en sectores como el transporte, la cesta de la compra y buena parte de los productos que dependen de la logística.

Las empresas podrían elevar los costes los hogares tendrían menos margen para el consumo, lo que podría enfriar la actividad económica. Estos niveles también se notarían en los bancos centrales con un posible retraso en las bajadas de los tipos de interés previstas para este año. En bolsa, las petroleras tenderían a subir, mientras sectores como aerolíneas o transporte sufrirían más presión.

No sería la primera vez

Este escenario (en caso de darse) ya ocurrió en pasadas tensiones como la de 2022 con la invasión de Ucrania por parte de Rusia o entre 2011 y 2014 por los conflictos en Oriente Medio. El crudo alcanzó su máximo situándose en los 146 dólares.

Cabe recordar que Irán es el sexto mayor productor de petróleo del mundo, lo que incrementa la incertidumbre mundial. El país más afectado sería China, ya que es el principal comprador del crudo iraní. Por tanto, la repercusión que pueda tener en la economía global que da condicionada a la duración del cierre del estrecho.