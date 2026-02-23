Estados Unidos se enfrenta a su mayor nevada en 10 años: más de 7.500 vuelos cancelados

Las autoridades meteorológicas estadounidenses han emitido este lunes múltiples alertas de ventisca y de fuertes tormentas de nieve ante la previsión de un temporal al que los servicios meteorológicos ya califican como «la mayor nevada de la década» en el noroeste del país. Debido a este suceso, más de 7.500 vuelos han sido cancelados.

Según los pronósticos, se ha formado frente a la costa atlántica y se ha intensificado rápidamente al desplazarse hacia el norte. Los meteorólogos advierten que la tormenta tiene potencial para experimentar un proceso de «bombogénesis» (una rápida profundización de la presión atmosférica que suele traducirse en vientos muy fuertes y precipitaciones intensas). Este tipo de fenómeno no es habitual cada invierno y puede provocar impactos significativos en infraestructuras y servicios básicos.

Además, cerca de 56 millones de personas se verán afectadas por este temporal, que abarca desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra. Las previsiones también apuntan a que caerán 30 centímetros o más de nieve entre Filadelfia (la ciudad está bajo su primera advertencia de ventisca desde enero de 2016), Nueva York y Boston, donde hay una advertencia de ventisca por primera vez desde 2022. También se prevén varios centímetros más al sur, incluyendo Baltimore y cantidades menores en Washington, la capital estadounidense.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha confirmado que ha declarado el estado de emergencia tras las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional, que alertó de acumulaciones de nieve que podrían superar los 40 o incluso 60 centímetros en algunas zonas. A la nieve se suman ráfagas de viento de hasta 110 kilómetros por hora, generando ventiscas, visibilidad casi nula y riesgo elevado de accidentes.

De forma paralela, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, declaró también el estado de emergencia a nivel estatal. La decisión permite movilizar recursos extraordinarios, activar a la Guardia Nacional si fuese necesario y coordinar a los distintos servicios de emergencia ante posibles cortes de electricidad, bloqueos en carreteras y situaciones de riesgo para la población vulnerable.

Here is all the snow in Philadelphia at 7 AM. When’s the last time you’ve seen that much outside your door? pic.twitter.com/dfVVv4LM7t — Meteorologist Drew Anderson (@DrewForecast) February 23, 2026

Vuelos cancelados

Los principales aeropuertos del noroeste de EEUU: Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Aeropuerto La Guardia y Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, ya han advertido sobre las cancelaciones y retrasos masivos de vuelos, afectando a un total de 7.500 aviones.

En carretera, las autoridades recomiendan «evitar desplazamientos no esenciales» durante las horas de mayor intensidad del temporal. Los departamentos de transporte estatales y municipales han preparado flotas de quitanieves y equipos de salado, aunque advierten que podría haber momentos en los que mantener las vías despejadas resulte complicado.

El transporte público también podría verse afectado por la acumulación de nieve y las fuertes rachas de viento, especialmente en líneas elevadas o al aire libre. Asimismo, se han activado «planes de contingencia» ante el riesgo de apagones.