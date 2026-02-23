Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Adriana hace una inesperada confesión a Rafael
Él se queda descolocado
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 20 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 359 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, fueron testigos de cómo Enriqueta no dudó en aprovechar la ocasión que se le presentó para dar un consejo a su hijo respecto a sus próximos pasos. Una manera de lo más contundente para mostrar su faceta más ambiciosa, así como taimada.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Atanasio no ha dudado en compartir con Matilde cierta información que tiene que ver con «Eduardo». ¿Habrá descubierto finalmente quién es? En cuanto a Adriana, hay que destacar que se debate entre la vida y la muerte. Hasta tal punto llega la gravedad del asunto que Rafael no puede evitar temerse lo peor. El miedo ha comenzado a apoderarse de él, al no saber qué hacer ni cómo reaccionar.
¿Qué sucede en el capítulo 360 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 23 de febrero?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia van a poder ver cómo Atanasio deja sin palabras a Victoria. ¿El motivo? La pilla rebuscando entre unos papeles, por lo que no puede evitar desconfiar de sus verdaderas intenciones.
¿Cómo logrará salir la Salcedo de este lío en el que se ha visto envuelta? Por si fuera poco, y tras seguir con sus preguntas, Braulio parece que por fin tiene un sospechoso por el asesinato de su padre. Es más que evidente que no va a parar hasta comprobar si tiene razón o, por el contrario, debe seguir buscando.
Además, cuando llega la noche y después de todo lo vivido, Adriana se arma de valor para hacer una confesión de lo más impactante y devastadora a Rafael. Como es de esperar, él se queda profundamente descolocado y sin palabras. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)