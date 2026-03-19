Sergio Peris-Mencheta, sobre su recuperación tras la leucemia: «Hay movimientos que no puedo hacer»

El pasado miércoles 18 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Rosana y tras la confirmación por parte de Grison de que se casaba tan sólo unas horas después, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se abrieron para recibir a Sergio Peris-Mencheta. No fue un recibimiento cualquiera, puesto que el actor y director se vio sorprendido al recibir, como no podía ser de otra forma, un caluroso aplauso del público del programa. Poco después de comenzar la charla, el presentador quiso recordar cómo su invitado «ha hecho de todo» en el terreno profesional. Y es que no solamente fue jugador de rugby en su juventud, sino que fue protagonista de una de las series más exitosas de la historia de nuestro país, como es Al salir de clase.

Por si fuera poco, ha formado parte de numerosas películas, e incluso dio el salto a Hollywood. Además, también se ha convertido en uno de los directores de teatro más exitosos de los últimos tiempos. En lo personal, no han sido unos años fáciles para él, puesto que tuvo que someterse a un trasplante de médula ósea gracias a su hermano y a un durísimo tratamiento para superar la leucemia. Ahora, Sergio Peris-Mencheta presenta no solamente dos obras, sino también un libro. «Grison estuvo en mi casa hace años, cuando pesaba 50 kilos más», recordó el invitado de La Revuelta, poco después de saludar al colaborador. El beatboxer, por su parte, no tardó en tirar de humor tras ese comentario: «Sí, cuando era ‘Grueson’». Respecto a su situación actual, el actor dio a conocer que «la enfermedad desapareció y estoy con los efectos secundarios del postrasplante».

Lejos de que todo quede ahí, el invitado de La Revuelta quiso explicar a qué se refería exactamente: «Cuando te trasplantan un órgano, el cuerpo lo puede rechazar, pero cuando lo que te trasplantan es el propio sistema inmune, es este el que puede rechazar al resto del cuerpo».

«En mi caso me afecta al tejido conjuntivo y tengo todo como inflamado (…) Hay movimientos que no puedo hacer. De hecho, me preocupaba mucho no poder sentarme en este sofá. Estoy haciendo rehabilitación y ahora me toca un poco de tranquilidad», explicó. En cuanto al regalo, Sergio Peris-Mencheta llevó un cartel de Constelaciones, su nueva obra de teatro que podemos disfrutar en el Centro Dramático Nacional de Madrid.

«Es una figura, el soldado de la paz, y lo ha hecho su suegro», expresó. Por si fuera poco, también regaló su libro 730 días no solamente a David Broncano, sino también a Grison y a Ricardo Castella. En este proyecto, cuenta con todo lujo de detalles cómo ha sido su batalla contra una dura enfermedad como es la leucemia. Sin lugar a dudas, la visita de Sergio Peris-Mencheta ha sido una de las más sorprendentes y especiales en lo que va de temporada. ¡Y siendo honestos, no es para menos!