Grison anuncia en ‘La Revuelta’ que se casa: «Me corresponden 15 días de baja»

El pasado martes 17 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Luis Zahera y M-Clan, las puertas del Teatro Gran Vía de Madrid abrieron sus puertas para dar la bienvenida a Rosana. Pero antes de que eso sucediese, los más fieles seguidores del formato pudieron ser testigos de una confesión realmente sorprendente que tenía como protagonista a Marcos Martínez, más conocido como Grison. El beatboxer madrileño se ha ganado a pulso ser uno de los rostros más conocidos de La Revuelta, por lo que no ha dejado indiferente a nadie con la sorpresa que quería compartir con todos y cada uno de los espectadores. En un momento dado de la nueva entrega, el colaborador del programa no dudó un solo segundo en tomar la palabra para hablar de algo que tiene estrecha vinculación con el ámbito personal.

«No quiero que eclipse la movida, pero es que tengo dos anécdotas muy buenas», comenzó diciendo Grison, bajo la atenta mirada de sus compañeros. Acto seguido, fue mucho más allá: «Que me caso mañana, tío». Como era de esperar, el público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid no tardó en arrancar a aplaudir. Fue entonces cuando el compañero de Broncano en La Revuelta quiso añadir algo más: «No lo iba a contar, pero es que me han dicho por ahí que me corresponden 15 días de baja. Y he echado cuentas y he visto que, si se muere el chiquillo, solo me dan dos días». Así pues, dejaba claro que su objetivo no era otro que encadenar esos 15 días de baja por casarse con la Semana Santa. De esta forma, tendría unas «vacaciones» de aproximadamente tres semanas.

En ese mismo momento, dieron el paso de echar cuentas de cuánto podría estar Grison fuera del programa debido a su boda. «Quizá cuando vuelvas ya no estamos aquí», matizó Ricardo Castella. «Esto es Televisión Española, está Pedro Sánchez luchando por los derechos de todos y a mí no me vais a dejar», aseguró Grison, sin dejar de lado el humor.

Grison explica en ‘La Revuelta’ el motivo por el que ha decidido casarse con Raquel

Lejos de que todo quede ahí, el madrileño quiso incidir en su intención de disfrutar de tres semanas libres. Todo ello mientras explicó las razones por las que había decidido dar ese importantísimo paso junto a Raquel, su pareja, tras más de 20 años de relación y dos hijos en común.

Todo comenzó cuando Broncano le dejó claro que «la Semana Santa cuenta», por lo que su compañero fue más allá: «Por eso te digo, engancho la que viene», comenzó explicando. Acto seguido, añadió: «Me caso por amor. Paso muchas horas en la carretera. Hay riesgos, si me pasa algo…», concluyó. Por lo tanto, si en las próximas entregas vemos que Ricardo Castella se encuentra sin su fiel compañero de batallas a su lado, ¡ya sabemos el verdadero motivo de su sonada ausencia!