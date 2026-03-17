Luis Zahera descoloca a Broncano con una confesión en ‘La Revuelta’: «Es un invento»

El pasado lunes 16 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se abrieron para recibir a Luis Zahera. En esta ocasión, el actor gallego se pasó por este espacio para presentar ZETA, la nueva película de Prime Video que se estrenará el 20 de marzo. «Cuatro exoficiales de inteligencia españoles son asesinados a la vez en todo el mundo. El CNI descubre que todos participaron en la encubierta Operación Ciénaga hace décadas en Colombia. ZETA, el mejor operativo del CNI, debe encontrar y proteger al único superviviente, enfrentándose a su misión más letal. El operativo colombiano Alfa se une a ZETA, conociendo más secretos de Ciénaga que él», se puede leer en la sinopsis de este filme.

Dirigida por Dani de la Torre, ZETA cuenta con grandes talentos del mundo de la interpretación, como es el caso de Mariela Garriga, Mario Casas y, como no podía ser de otra forma, Luis Zahera. El actor gallego se pasó por La Revuelta para presentar este nuevo y sorprendente proyecto, pero también para compartir un gran número de anécdotas. Entre ellas, su rechazo a la violencia a razón del próximo proyecto de un compañero de viaje. «Soy de la generación en la que te pegaban en el colegio, te pegaban los grises en las manifestaciones, veías los atentados de ETA en televisión», comenzó explicando Zahera. Acto seguido, fue mucho más allá: «Ya de pequeño era incapaz de quedarme mirando una pelea, pero cuando empezó a triunfar Topuria, me quedé loco, me impresionó mucho».

Otra de las anécdotas que el gallego compartió tiene estrecha relación con su nombre artístico, y todo porque tiene relativas similitudes con el verdadero, que es Luis Castro Zaera. Esa ‘H’ intercalada es muda y todo viene como consecuencia de un error en el registro civil. «Fue un error», comenzó explicando el actor.

A pesar de que el apellido de su padre en realidad era «de Castro», ni él ni sus hermanas lo recibieron en el bautizo. Algo similar ocurrió con la H, que no formaba parte del apellido de su madre. Aun así, su hermana quedó registrada como María Dolores Castro Zahera por culpa de ese curioso desliz.

Un detalle que acabó siendo anecdótico hasta que murió su madre, puesto que el actor dio el importantísimo paso de rendirle homenaje. ¿De qué forma? Desde ese instante, su apellido incorporó la letra muda. Pero no todo quedó ahí, puesto que Luis también aprovechó para sincerarse sobre una mala experiencia que tuvo cuando compartía color de pelo con David Broncano.

«Una vez me decoloré la cabeza para el programa que se reproducían los crímenes, el de Paco Lobatón», comenzó diciendo el invitado de La Revuelta, y añadió: «Yo era un asesino en serie y tenían que ponerme de rubio para la dramatización», aseguró, refiriéndose al programa Quién sabe dónde.

«Lo di todo. Entonces dije: ‘Si me tienen que teñir de rubio, que me tiñan’. Hay un momento cuando te decoloran que te arde la cabeza. Yo no aguanté. Me levanté y les dije: ‘Le vais a quemar la cabeza a vuestra madre’, porque pensé que me iba a salir una llama de la cabeza», reconoció, ganándose el aplauso de los allí presentes.