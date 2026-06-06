Manu Sánchez y Lola Índigo confiesan qué cantantes tenían prohibido imitar en ‘Tu cara me suena’

Uno de los formatos más longevos de la parrilla televisiva española es, sin lugar a duda, Tu cara me suena. El popular programa, presentado por Manel Fuentes, aterrizó por primera vez en el año 2011. Un estreno que no dejó indiferente a nadie. De hecho, y como prueba de ello, ya son 13 las temporadas que suma a su palmarés. Numerosas interpretaciones, muchas noches de risas y celebridades que se han sumado a la aventura. De hecho, muchos recordarán a Manu Sánchez y a Lola Índigo, que formaron parte de la séptima edición del concurso. Una temporada que fue emitida en el 2018.

Recientemente, Illo Juan, un popular streamer, ha realizado un programa que ha bautizado como La reunión Andaluza GRX La Feria. Un encuentro al que han acudido numerosos rostros conocidos de nuestro país y de Internet, entre ellos, Manu Sánchez y Lola Índigo. De esta manera, el creador de contenido abarcó el encuentro hablando de diversos temas con sus invitados. Fue así como les preguntó cómo era grabar un programa con temática navideña, por ejemplo, meses antes de que se emita.

Manu Sánchez se sincera: «Es una premisa un poquito cruel»

Los invitaron y, con bastante naturalidad, respondieron a las preguntas planteadas por el andaluz, pero fue en este contexto de hablar de Tu cara me suena, programa de Antena 3, que la cantante recordó un detalle inquietante del formato. «¿Tú te acuerdas en Tu cara me suena que no nos dejaban imitar a gente mayor por si se moría antes de…», comenzó diciendo la artista.

Pues, como comentábamos en líneas anteriores, el formato no es en directo y se graba con mucho tiempo de antelación. De hecho, es este factor el que puede influir de cierta manera. «No nos dejaban imitar a gente que estuviera muy, muy mayor por si se moría de ahí a que se emitiera el programa», reveló. Una confesión con la que no dejó indiferente a nadie.

«En realidad es una premisa un poquito cruel», comentó Manu Sánchez al respecto. Y es que, aunque ambos intentaban hablar desde el humor, el tema es bastante reflexivo. «Hay como un comité que valora… es como la necroporra», comentó entre risas. Eso sí, a pesar de abordar el tema, ninguno de los dos puso algún ejemplo de artista que les hubiesen vetado.

«Yo dije un par de nombres y me dijeron que no», fue lo único que reveló Lola Índigo. Por su parte, Manu Sánchez recordó que le hablaban del tema con mucho tacto, pero era evidente que los artistas muy mayores optaban por no elegirlos. Una letra pequeña que era evidente. «No, no, ese vamos a dejarlo, no es el momento», le decían a él.