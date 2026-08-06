Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 5 de julio, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 619 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Damián no duda un solo segundo en replantearse la propuesta de Tasio sobre Floral, mientras que doña Clara ha dejado profundamente descolocada a Paula al hacerle una propuesta de lo más inesperada.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Mabel propone diversos cambios en la cantina que no gustan en absoluto a Salva. En cuanto a Andrés, no tiene reparos a la hora de lanzar un órdago a Gabriel. Roque, por su parte, ha dejado completamente sin palabras a Eduardo al hacerle una pregunta de lo más comprometida. Todo ello mientras Claudia ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse, como nunca antes, con Miguel.

¿Qué sucede en el capítulo 620 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 6 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, finalmente, Fina ha tomado una contundente decisión respecto a la propuesta de Bianca. Todo ello mientras Valentina ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para declararse a Andrés. Por si fuera poco, Marisol no duda un solo segundo en confesar a Pablo todos los detalles del intento de suicidio, mientras que este da el importantísimo paso de reconciliarse con Damián.

En cuanto a Gabriel, se ha quedado profundamente descolocado al recibir una inesperada llamada de Hugo Brossard. Todo ello mientras Miguel ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para aclarar, de una vez por todas, su situación con Claudia. Parece que ha llegado el momento de dar ese paso, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.