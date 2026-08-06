¿Por qué Daniel Sancho no quiere tener contacto con Silvia Bronchalo desde hace meses?

Se cumplen ahora tres años de la detención de Daniel Sancho por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta, crimen por el que cumple condena de cadena perpetua en la prisión de Surat Thani, en Tailandia. En aquel momento, como ya descubrimos en Happy FM en una cobertura especial que se hizo en aquel mes de agosto, Daniel y su madre eran unos auténticos desconocidos, especialmente ella, que tenía un perfil muy bajo de exposición pública: sin redes sociales y alejada de Rodolfo Sancho desde hacía años. Lo que a todos nos costó descubrir en aquellos días era que la relación entre madre e hijo era casi nula, algo que parece que tres años después sigue igual o peor.

Marcos García Montes, abogado de la familia Sancho y del condenado, ha contado que Daniel no habla nunca con su madre. Según explica, el español tiene una única videollamada semanal, que está repartiendo de forma alterna entre su padre Rodolfo Sancho, un amigo cercano y su equipo legal. García Montes asegura que en las conversaciones con sus abogados el chef se muestra «muy bien» y que está «confiado» en la estrategia jurídica para intentar cambiar su cadena perpetua,

Además, García Montes ha asegurado que actualmente Daniel «no quiere hablar» con su madre, una relación que lleva meses deteriorada tras las visitas que Bronchalo le hizo en 2025. Pese a los malentendidos, cabría esperar que el joven querría tener a sus familiares cerca, pero ahora mismo la distancia con su madre es insalvable

El origen de la ruptura: una denuncia archivada contra su padre

Según ha detallado el abogado en una entrevista para Informativos Telecinco, el distanciamiento se produjo después de que Silvia Bronchalo denunciara a Rodolfo Sancho por un presunto delito de malos tratos, una denuncia que terminó siendo archivada por la Justicia. Daniel Sancho, único hijo del matrimonio, se «enfadó mucho» por aquella denuncia, hasta el punto de plantearse ir a declarar o acudir como testigo al juicio, defendiendo que su padre «nunca maltrató» a su madre.

La resolución judicial a favor de Rodolfo Sancho reforzó después el vínculo entre padre e hijo: «Y como se ganó, está encantado con su padre. Dice que es la única persona en la que tiene confianza», ha explicado el letrado.

La noche que cambió la vida de Daniel Sancho

La noche del dos de agosto de 2023 fue el primer día de la nueva vida de Rodolfo Sancho, Silvia Bronchalo y su único hijo en común. Daniel, tal y como asegura la condena del juzgado de Tailandia, asesinó a Edwin Arrieta en un crimen que planeó días antes al comprar utensilios como bolsas de basura, cuchillos y otras herramientas que utilizaría para descuartizar el cadáver del médico colombiano.

Horas después de repartir su cuerpo en varias zonas de la isla de Ko Phangan -conocida por ser una de las más turísticas de Tailandia y por su famosa Full Moon Party-, Daniel no pudo con su conciencia y decidió acudir a comisaría para confesar el crimen. En un principio lo hacía para denunciar la desaparición de Edwin ante las peticiones de su hermana -preocupada por no poder hablar con él-, pero en un momento dado decidió confesar.

Aquella confesión y la colaboración con las autoridades, tal y como explicó el tribunal en su sentencia, fueron claves para evitar la pena de muerte. Eso sí, al no poder demostrar que el asesinato fue en defensa propia, fue condenado a cadena perpetua.

El equipo legal de la familia Sancho aspira a poder demostrar que Daniel no planeó el asesinato y que descuartizar el cuerpo de Arrieta fue un efecto del miedo que se apoderó de él. Otra de las opciones que buscan con sus recursos es poder conseguir el traslado de Daniel a una cárcel española, lo que haría que su vida fuese mucho más fácil después de descubrir las duras condiciones que se viven en Surat Thani, la cárcel más grande y masificada de Tailandia.

Allí, Daniel tiene que convivir con decenas de presos en una misma celda y ganarse un sitio para poder dormir cada noche. Las condiciones de limpieza y atención médica no son las mejores, además de que la comida escasea, por lo que su familia debe mandarle comida desde el exterior, lo que supone un gasto.

El ser trasladado a España sería un alivio para sus amigos y familiares, que podrían visitarle más veces y a un precio menor. Acudir a Tailandia son, en el mejor de los casos, 12 horas de avión, aunque pueden ser más si se hace el viaje con una escala, que suele ser algo habitual. Al precio del vuelo, que ronda los 1.000 euros, hay que sumarle la estancia en Tailandia.