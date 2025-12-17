Un joven de Cataluña opina sobre Madrid y lo que dice deja a todos sin palabras: «Es una ciudad…»

Los vídeos en los que los usuarios cuentan sus experiencias y vivencias cuando visitan otras ciudades son una de las tendencias más virales en TikTok, la red social de moda del momento. En esta ocasión, el protagonista es@mate_five, un catalán que ha pasado unos días en Madrid. Él vive en Barcelona, así que ha comparado la capital con la ciudad condal.

«Acabo de estar tres días en Madrid y la verdad que mola mazo. Fuera de coñas, me ha molado mucho Madrid», ha comenzado diciendo. A lo que ha añadido: «Qué pasa que yo soy de Barcelona y se me ha hecho una ciudad muy parecida, o sea, literal que iba por calles que decía ‘tío, yo esta calle la he visto en Bacerlona’, sabéis. Ha sido muy guapo, ha estado muy guapo y entiendo por qué la gente de Madrid está enamorada con Madrid».

Y finaliza: «Entiendo porque es como que la ciudad transmite unas vibes, no sé como que hay por el cielo de Madrid. Es muy raro de explicar pero como que se transmite mucho rollazo sabéis. Me ha molado, me ha molado mucho. Es una ciudad que la recomiendo mucho. Así que madrileños, estáis aprobados».

En los comentarios, los usuarios también se han desecho en elogios con Madrid: «Yo siempre vuelvo a Madrid en cuanto puedo. Transmite algo mágico qué no se siente en otras grandes ciudades y el cielo es de otro mundo»; «Soy de Barcelona hasta la muerte, catalán por los cuatro lados, pero siempre que he ido a Madrid me lo he pasado bomba y me han tratado de lujo»; «Yo soy de Barcelona y vivo desde hace 11 años en Madrid y cada vez más enamorado de esta ciudad».

Crece el turismo en la Comunidad de Madrid

Según las estadísticas de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) y la de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), la Comunidad de Madrid recibió un total de 6.038.588 millones de turistas extranjeros, el 8,4% de los 71,5 millones llegados a todo España, en 2022.

En total, los turistas extranjeros que visitaron Madrid el año pasado gastaron 9.610 millones de euros, un 208,8 % más que en 2021. Cabe señalar que en el mes de diciembre de 2022 fue la tercera comunidad que más gasto de turistas foráneos registró, tras Canarias y Cataluña.

Este 2023, el mejor dato se registró en el mes de junio, cuando la ciudad de Madrid recibió a 890.031 turistas, según la Encuesta de Ocupación Hotelera publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).