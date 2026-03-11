¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 11 al 13 de marzo de 2026

Pasapalabra está teniendo que olvidar a Rosa y a Manu, por eso su audiencia está centrada en seguir conociendo a Javier y a Alejandro, los dos concursantes que por ahora se están manteniendo durante más tiempo en el programa. Ambos deberán seguir haciendo que el bote suba, aunque todavía les quedan muchas semanas para que, al menos, alcance un millón de euros acumulado. Mientras, contarán con cuatro famosos en sus equipos, que llegan como apoyo para echar una mano en las pruebas del programa, aunque no estarán en el Rosco, donde tendrán que estar solos ante el peligro. Para los próximos tres días serán tres actores y un ex piloto de motos, ahora convertido en mánager y DJ, los que estén en el plató.

Santiago Segura

El actor y director sigue empalmando una película con otra, por lo que no para de trabajar. Tras el éxito de la saga Padre no hay más que uno, esta misma semana se estrenará Torrente presidente, la sexta entrega de la saga, que regresa después de años en el cajón y que lo hace para levantar ampollas en un momento político muy polarizado. Antes incluso de estrenarse ya está recibiendo críticas, aunque nadie duda que será el gran éxito del año en el cine.

Begoña Maestre

La actriz es recordada por millones de espectadores por sus papeles en El chiringuito de Pepe, Hospital Central, Amar en tiempos revueltos y Mercado central. En 2026 vuelve a Entre tierras, serie en la que ya trabajó en su primera temporada, compartiendo escenas con Megan Montaner y Rodolfo Sancho, entre otros.

Elia Galera

La actriz es una de las invitadas habituales cada año en Pasapalabra, donde acude para presentar sus nuevos proyectos. En este 2026 la veremos en Solos, película que ha pasado por el Festival de Málaga y que llegará próximamente a los cines. Además, continúa con su papel en Muertos S.L., compartiendo trama con Carlos Areces.

Fonsi Nieto

El sobrino de Ángel Nieto sigue unido al mundo del motociclismo, incluso después de alejarse de la primera línea del equipo Pramac, con el que llegó a conquistar el mundial de MotoGP con Jorge Martín. Después de ocho años, el ex de Alba Carrillo seguirá unido a la estructura como embajador, acudiendo a más de 10 carreras durante la temporada.

El descanso de los circuitos le dejará tiempo para seguir con su carrera como DJ, donde este mismo año repetirá en el festival Tomorrowland, junto a su inseparable DJ Nano.