Quién es Javier Alonso, el nuevo concursante de ‘Pasapalabra’: edad, de dónde es y en qué trabaja

Pasapalabra sigue buscando a dos rivales que duren en el tiempo y lleguen a vivir grandes tardes, como lo hicieron Manu Pascual y Rosa Rodríguez en el pasado. Mientras ese momento llega, el desfile de nuevos concursantes no para y ha llegado al plató Javier Alonso, nuevo concursante que ha logrado superar la Silla Azul tras ganar su puesto a Antonio, el conocido como doble de Leslie Nielsen. Descubrimos cómo y de dónde es este nuevo concursante, que ha comenzado con un gran nivel su participación.

Tras vencer en la prueba eliminatoria, pudo ocupar su sitio en el equipo azul y darse a conocer un poco a los espectadores. Se trata de un debutante en el programa y tampoco se le recuerda ninguna participación en otros concursos. Su profesión es la de abogado, aunque tiene como afición el mundo de la ópera, llegando a hacer sus pinitos en el pasado sobre el escenario, donde también toca el piano cuando llega el momento. «Tenía un poquito de miedo a ver si me iba a dar, usando el símil de la ópera, un gallo», así recordaba su primer paso por la Silla Azul, pero los nervios no le impidieron hacer un buen papel.

Preguntado por Roberto Leal por su sensación al entrar al plató y enfrentarse a las cámaras, lo tenía bastante claro: «Suelo ser bastante pragmático, no suelo vender la piel del oso antes de cazarlo. Me había visualizado haciendo lo que es la silla».

¿En qué gastaría Javier Alonso el dinero del bote de ‘Pasapalabra’?

Abogado y economista, la pregunta en su primer día era obligada; por eso ha tenido que explicar cuáles son sus planes. En su caso, el bote todavía no ha llegado ni a los 200.000 euros, después de que Rosa Rodríguez se llevase los más de 2’7 millones de euros, que no ha cobrado todavía, por cierto.

El madrileño asegura que es muy «pragmático y de gustos bastante prosaicos y no lo tengo pensado». El economista que lleva dentro le ha llevado primero a pensar «en pagar el IRPF», un trámite que todos los ganadores deben pasar y que Rosa tendrá que realizar cuando tenga su bote en su poder.

Después de tributar con Hacienda, el nuevo concursante de Pasapalabra pensaría en dar una parte para una buena causa, que le toca de cerca. «La única manera que tenemos las personas de dejar huella es intentar hacer mejor la vida de los demás», ha comenzado diciendo.

«Una gran parte de ese dinero lo dedicaría a la investigación de enfermedades raras porque, además, me toca de cerca», una primera causa muy noble. También le gustaría dedicar una parte del premio a protectoras de animales, ha confesadfo.

Además, «si sobrase algo, para seguridad, el futuro y mis padres, que me han ayudado y apoyado siempre en todo lo que he hecho en la vida. Estoy aquí gracias a ellos», así ha terminado su relato el nuevo concursante de Pasapalabra.

En su primer día ha dejado claro que llega con muchas ganas y un gran nivel. Tras vencer en una Silla Azul, Javier ha conseguido ganar a Alejandro (hasta ahora el concursante más veterano del programa) en el Rosco, mandándole directamente a la Silla Azul, por lo que se jugará su continuidad en el programa.