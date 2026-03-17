Las redes hablan tras el estreno de ‘La cárcel de los gemelos’: «Parece un manicomio»

La cárcel de los gemelos ya ha comenzado y en pocas horas se ha convertido en otro éxito, como ya lo fue La casa de los gemelos. Con picos de audiencia por encima del millón de usuarios en YouTube, muchos son los que acusan a Carlos y Daniel Ramos de comprar bots, es decir, falsas visitas a sus vídeos, para inflar los datos de los directos. Pese a que el control no es tan grande como lo puede haber con las audiencias de la televisión, lo cierto es que la plataforma sí que toma medidas en estos casos, por lo que no se puede negar que están consiguiendo grandes datos. Aunque no llueve al gusto de todos, puesto que las redes se han llenado de quejas por las ausencias de Ylenia Padilla, Aída Nízar y La Marrash, que iban a ser las grandes estrellas del formato.

Por el momento, el gran protagonista está siendo Frank Cuesta, que ha logrado con su brutal sinceridad ganarse a todos los espectadores. Sin gritar, pero hablando muy claro, no ha dudado en decirle a la Falete que sus problemas de salud, especialmente para dormir, están provocados «porque estás gorda y por fumar». Una frase que no todos se atreverían a decirle, puesto que la concursante no hubiera dudado en pasar a la agresión en ese mismo momento, pero Cuesta ha conseguido que no se atreva con él.

Dakota Tárraga y sus enfrentamientos también están siendo de lo más comentado, especialmente tras pasar por un interrogatorio con Kiko Matamoros. Hay que recordar que entre ellos ya existe una fuerte enemistad desde la época de Sálvame y por su paso por Supervivientes. Muy distinto es lo que opina Bea ‘la legionaria’ de él, llegando a reconocer que «todavía» le excita mucho su forma de ser.

Pese a que no están en la casa, las grandes protagonistas son Ylenia, Aída Nízar y Marrash. La primera abandonó a los pocos días de anunciar su fichaje y ahora está criticando a los gemelos por incumplir lo pactado. Pese a todo, Padilla hace años que está refugiada por problemas de salud mental y parecía poco prudente que regresase a un formato así, confirmándose que no era el momento.

Aída abandonó tras varias agresiones de Marrash, un episodio que ya ha costado muy caro a los gemelos, puesto que aseguran que pagaron por adelantado a la concursante su caché. Ella alega incumplimiento de contrato, puesto que, como debería ser en todos los programas, firmó una cláusula en la que no se la podía agredir físicamente, algo que se encargó de saltarse Marrash en apenas unos segundos.

Precisamente, la que fuera ganadora de La casa de los gemelos ha conseguido que sus fans critiquen en masa La cárcel de los gemelos por su ausencia. «Se os ha caído el chiringuito, amigos, ánimo recuperando el dinero», dice uno de sus seguidores.

Los que sí están viendo el programa, comprobando que hay peleas cada pocos minutos, están completamente alucinados con las situaciones: «Parece un manicomio donde meten a cuatro locos para ver cómo se destruyen entre ellos. Esto no puede representar a España. Es indignante», dice otro de los espectadores.