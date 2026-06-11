¿Qué te puedes comprar con el premio del ganador de ‘Supervivientes’?

Esta noche, los Cayos Cochinos se apagan definitivamente y Jorge Javier Vázquez pronunciará el nombre del ganador de Supervivientes 2026. Sobre el papel, el robinson triunfador se alzará con el mítico cheque de 200.000 euros, una cifra que hace soñar a cualquiera tras casi 100 días de hambre, miseria y aislamiento extremo. Sin embargo, en el instante en que los confetis caigan en el plató de Telecinco, entrará en juego el concursante más implacable y silencioso de la edición: la Agencia Tributaria. En Happy FM hacemos los números reales, desvelamos el hachazo fiscal que sufrirá el premio y analizamos qué se puede comprar verdaderamente en este 2026 con el botín neto.

La cruda realidad es que los premios de los concursos de televisión no están exentos de pasar por el filtro de la Agencia Tributaria. Al considerarse una ganancia patrimonial que no deriva de una transmisión, el premio está sujeto a una retención del 19 %, lo que se conoce como el tramo nacional. Sin embargo, al tributar en la base general del IRPF, según la comunidad autónoma de residencia del ganador (con tramos máximos que rozan el 47 % según la comunidad autónoma), el hachazo final se situará en torno al 40 %. Esto ocurre con programas como Pasapalabra, Gran Hermano y otros espacios en los que se reparten grandes cantidades de dinero. Hay concursantes que lo asumen con deportividad, como nos contó Rosa Rodríguez tras ganar su millonario bote, mientras que otros desconocen por completo que el premio tiene que tributar.

Esto significa que, de los 200.000 euros iniciales, unos 80.000 euros irán directos a las arcas públicas. El ganador real ingresará en su cuenta corriente una cifra cercana a los 120.000 euros netos. Una cantidad fantástica, pero que obliga a reajustar los sueños de grandeza. ¿Qué se puede comprar hoy en día con ese dinero? Aunque sigue siendo una enorme cantidad de dinero que ya quisiéramos muchos, la subida del coste de la vida provoca que las opciones sean menos de las que nos esperamos.

1. ¿Adiós a la hipoteca o una gran entrada?

En pleno 2026, comprar una vivienda de propiedad en grandes capitales como Madrid o Barcelona con 120.000 euros es una utopía inalcanzable. Sin embargo, este dinero sí permite al ganador comenzar a tenerlo más fácil.

La entrada de su vida: Disponer de 120.000 euros en efectivo permite aportar el 20% de la entrada exigida por los bancos para una vivienda de hasta 500.000 euros, cubriendo además los gastos de notaría e impuestos, asegurando una hipoteca con condiciones idílicas.

Disponer de euros en efectivo permite aportar el 20% de la entrada exigida por los bancos para una vivienda de hasta 500.000 euros, cubriendo además los gastos de notaría e impuestos, asegurando una hipoteca con condiciones idílicas. Una propiedad fuera de las grandes ciudades: Si su vida no tiene que ser en grandes capitales, donde los precios están completamente disparados, en medianas ciudades o zonas costeras, esta cantidad sí permite adquirir un apartamento de segunda mano al contado o tener que pedir una hipoteca mucho más pequeña de lo que sería habitual. Además, con esta cantidad se podría contar para realizar una gran reforma y dejar una casa espectacular.

2. Caprichos sobre ruedas

Si el ganador prefiere invertir en movilidad y estatus, el mercado del motor ofrece opciones espectaculares sin necesidad de financiar un solo euro. Con 120.000 euros netos se puede acceder a la joya de la corona de la automoción eléctrica e híbrida: desde un espectacular Tesla Model S de última generación hasta un Porsche Taycan de acceso, pasando por los SUV más lujosos del mercado con etiqueta Cero Emisiones.

No parece la mejor inversión posible, puesto que un coche pierde gran parte de su valor nada más salir del concesionario, pero haber pasado casi 100 días de hambre y penurias bien merece un capricho.

3. Vivir de rentas o dar la vuelta al mundo

Para los perfiles más conservadores, el dinero puede destinarse a fondos de inversión indexados o depósitos a plazo fijo de alta rentabilidad, que en este contexto económico pueden generar unos ingresos pasivos interesantes de unos 4.000 euros anuales limpios. Esta sería una estrategia de lo más inteligente, siendo recomendable recurrir a un asesor fiscal.

Si el ganador de Supervivientes 2026 lo que busca es recuperar el tiempo perdido tras pasar hambre, esos 120.000 euros sirven para pagar más de tres vueltas al mundo consecutivas durmiendo en hoteles de gran lujo y desconectando de todo.

¿Qué han hecho otros ganadores de ‘Supervivientes’ con su premio?

Borja González, el último ganador del cheque de 200.000 euros, descubrió sobre la marcha que tenía que tributar un gran pellizco por su premio. Pese a todo, decidió invertir ese dinero en la compra de la casa de sus sueños en la que vivir con su pareja y su hijo, cambiando por completo su vida. Además, ahora es un influencer que factura miles de euros cada mes.

Omar Montes, por su parte, en 2019 no dudó en comenzar a disfrutar del dinero con su familia en comilonas, ir al cine y disfrutar de pequeños placeres. En un principio aseguró que quería comprar un piso para su primer hijo y asegurarle un futuro, aunque seguro que sus cuentas en 2026 están mucho mejor que entonces. Desde que salió ganador de Honduras, su carrera musical ha explotado y se ha convertido en empresario con una cadena de restaurantes de kebabs, además de invertir en el mundo del ladrillo.