Rosa, ganadora de ‘Pasapalabra’, sobre el dinero que se lleva Hacienda: «Encantada de contribuir»

Rosa Rodríguez ha entrado directamente a la historia de la televisión como una de las 15 mujeres que han ganado el bote de Pasapalabra desde que comenzó a emitirse en España hace 26 años. Pero el suyo no es un premio cualquiera, ya que se trata del bote más alto de la historia del programa presentado por Roberto Leal (título que le ‘roba’ a Rafa Castaño) y del segundo premio más alto que se ha dado en un programa de televisión, por detrás de los más de seis millones de euros que Los Lobos ganaron en ¡Boom! Happy FM ha podido hablar con ella apenas unas horas después de la emisión del programa en el que ganó el premio, que fue grabado semanas antes de verlo en televisión.

La mujer más buscada de España ha tenido que salir corriendo del plató de Espejo Público para atender a Happy FM en su mañana más frenética. Después de que su victoria diese un brutal 36 % de audiencia (con picos de más del 40 % en el momento en el que acertó la última letra) a Antena 3, a la argentina le tocaba atender a los medios. Como es lógico, durante semanas ha tenido que guardar el secreto, al igual que Manu (su rival), el resto del equipo del programa, los invitados famosos y hasta el público presente en el plató, que seguro habrá firmado un contrato de confidencialidad. Tal y como nos cuenta, la noticia de su victoria se la dio sólo a sus padres y sus hermanos, aunque cree que podría habérselo «contado a dos o tres personas más, que se que hubieran guardado el secreto».

Pero para Rosa tenía mucha importancia el poder sentir que los suyos viviesen «la intensidad» del momento del bote, ya que recordaba que tanto ella como Manu llegaron bastante igualados hasta casi al final. Esas dos semanas de espera hasta que saltase la noticia, confiesa que las ha aprovechado para «descansar y dormir mucho», admitiendo que el mal tiempo que han tenido en Galicia en los últimos días le ha servido para poder resguardarse en casa y no tener que hablar con mucha más gente que no fueran los suyos.

Aunque reconoce que no es «una persona excesivamente efusiva», sí que anuncia que le gustaría hacer una gran celebración con toda su familia, contando con todos los parientes cercanos que tiene en el pueblo gallego en el que vive, ya que su padre es de allí, aunque ella y sus hermanos nacieron en Argentina.

La opinión de Rosa Rodríguez sobre el dinero que se lleva Hacienda de su premio

Como ya hemos contado en Happy FM, al vivir en Galicia, deberá tributrar más de un 40 % de los 2.716.000 euros ganados en Pasapalabra, aunque se puede dar con un canto en los dientes, ya que si lo hiciese en otra provincia, podría ser mucho más lo que debería tributar.

«Yo no he hecho la cuenta, pero hay mucha gente que la ha hecho por mí. No sé exactamente cuál es la cantidad que me queda (…) Pero, la cantidad que me llegará a mi cuenta es más que suficiente para cumplir mis sueños que tenía antes de llega a Pasapalabra», asegura sobre este asunto.

Pese a que casi la mitad de su premio de esfumará en impuestos, a Rosa no le importa en absoluto. «Encantada de contribuir a la sociedad y devolver un poquito de todo lo que he recibido», así nos ha respondido a la pregunta más repetida en las últimas horas.

Como nota curiosa, también nos ha desvelado que todavía no le ha llegado el dinero a su cuenta corriente: «Tardará un poquito. No sé si unas semanas o dos o tres meses». Hay que aclarar que este tipo de premios en televisión no se cobran hasta que el programa se haya emitido, siendo en su caso, grabado con un par de semanas de antelación.

Lejos de estar inquieta a que eso ocurra, asegura que utilizará ese tiempo para aclimatarse a su nueva situación económica.