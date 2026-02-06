Todas las mujeres que han ganado el Bote de ‘Pasapalabra’ en la historia

Rosa Rodríguez ha pasado ya a la historia de la televisión como la ganadora del bote más alto de la historia de Pasapalabra (superando a Rafa Castaño) y el segundo bote más alto de la historia que se ha dado en un programa de televisión, quedando a mucha ventaja de los míticos Lobos, de ¡Boom! Pero, hay más récords que la argentina, aunque gallega de adopción, ha superado, ya que es la mujer que más tiempo ha sido concursante del espacio, aunque no la única. Hacemos un repaso a las otras reinas de Pasapalabra que se han llevado el bote en sus diferentes etapas, primero en Antena 3, luego en Telecinco y desde el año 2020 de vuelta a Atresmedia.

Rosa es la última, pero la primera mujer en llevarse este premio fue Marta Sierra, que entró en la historia del concurso, además, por ser la primera persona que lo lograba tras el cambio de cadena. En agosto de 2007 logró llevarse el primer bote con Christian Gálvez como presentador, aunque la cantidad fue mucho más baja que las que ahora se manejan, ya que se llevó a su cuenta 96.000 euros de la época, muy lejos de los millonarios botes a los que estamos acostumbrados ahora.

En total, son ya 15 (con Rosa) las mujeres que se han llevado el premio, aunque muchas de ellas se han llevado premios de los considerados mejores, es decir, por debajo de los 200.000 euros, aunque muchos ya los quisiéramos para nosotros.

Todas las mujeres que han ganado el bote de ‘Pasapalabra’

Marta Sierra (2007): 96.000 € Nuria Fernández (2008): 24.000 € María José Sánchez (2008): 36.000 € Manoli Casas (2008): 192.000 € Pilar Aimeigeiras (2008): 156.000 € Beatriz Soria (2008): 72.000 € Laura Gonzalo (2010): 282.000 € Pilar Acedo (2010): 36.000 € María José Hernanz (2010): 180.000 € Rosi Díaz (2010): 162.000 € Paz Herrera (2014): 1.310.000 € Lilit Manukyan (2014): 318.000 € (con más mérito, ya que su idioma materno no es el castellano) Susana García (2015): 450.000 € Sofía Álvarez (2021): 466.000 € Rosa Rodríguez (2026): 2.716.000 €

Las más conocidas entre las ganadoras son Lilit Manukyan y Paz Herrera, puesto que ambas son concursantes históricas del concurso, especialmente en su etapa en Telecinco, y también han trabajado como cazadoras en el programa El cazador, que todavía se emite en La 2.

El caso de Lilit es especial, ya que ella es armenia de nacimiento, por lo que tuvo que aprender nuestro idioma siendo bastante mayor. A los 16 años abandonó su país natal junto a sus padres, mudándose a Rusia, país en el que ellos sigue viviendo en la actualidad.

En cambio, a Lilit le cambió la vida cuando con 28 años vino por primera vez a España gracias a una visita a unos familiares que viven en Valencia. Desde entonces, decidió que quería quedarse en nuestro país, teniendo que comenzar de cero a aprender nuestro idioma, pero nadie podía imaginar que podría llegar a ser la ganadora de un concurso basado en el diccionario español.

El caso de Rosa Rodríguez es parecido, aunque con la enorme ventaja de que ella nació hablando castellano, ya que es nació en Quilmes, Argentina. Pese a todo, llegó siendo una niña a Galicia, donde sus padres y ella debieron cambiar y aprender nuevas palabras o cambiar el significado de muchas ellas, pero eso no le ha impedido hacerse con el bote más alto de la historia de Pasapalabra.