Mario Casas, obligado a paralizar su entrevista en ‘El Hormiguero’: «Me han pegado un petardazo»

El Hormiguero ha vuelto, como cada noche de lunes a jueves, a recibir a dos invitados muy potentes en su plató. El programa de Pablo Motos, que está especializado en recibir a gente del mundo del cine, las series, la música y también de la política, ha tenido este miércoles, 18 de marzo, la visita de dos actores como son Mario Casas y Mariela Garriga, una charla que llegaba después de recibir a Ana Torroja el martes. El actor, que es casi un colaborador más del programa, ha acudido para hablar de su nuevo proyecto, que es una película titulada Zeta. En su intento por seguir pareciéndose a José Coronado, Casas se mete en una trama de espionaje y acción que se podrá ver en la plataforma Prime Video desde el viernes 20 de marzo.

El actor, acompañado de su compañera de rodaje, es todo un veterano del show de Antena 3, tanto que esta vez dejó que su compañera tuviese la oportunidad de intentar regalar la famosa tarjeta de El Hormiguero, que tenía reservados 6.000 euros para un espectador que se supiese la respuesta a la pregunta: «¿Sabe usted qué es lo que quiero?». La actriz necesitó de la ayuda de Pablo Motos y de las hormigas para que la persona que estaba detrás del teléfono se creyese lo que estaba pasando.

Por suerte, la persona que había descolgado se creyó que estaba en directo en televisión y respondió de forma correcta con el ya conocido «la tarjeta de El Hormiguero». En ese momento, como es habitual cada semana, el plató se convirtió en una fiesta y la música y el confeti aparecieron para celebrar que se llevaba los 6.000 euros de premio.

El susto de Mario Casas en pleno directo

Pese a que ya es un habitual del programa, Mario Casas no pudo evitar asustarse con el cañón de confeti que tenía a pocos centímetros y que se disparó tras la respuesta. Los espectadores pudieron ver sin problemas cómo se asustaba. Mientras la emoción inundaba el plató, Mario hablaba con Jorge Ventosa (productor del programa) y el socio de Pablo Motos para quejarse de lo que acababa de pasar.

El momento fue tan cómico que incluso Pablo Motos quiso parar un momento el programa para bromear un poco con su amigo, que todavía trataba de bajar las pulsaciones de su corazón. «¡Madre de Dios! ¡Qué susto me he dado!», decía el invitado alterado. El presentador no se lo terminaba de creer, aunque él insistía: «Hombre, me han pegado un petardazo», refiriéndose al confeti.

Para continuar con la broma, incluso han puesto varias repeticiones del momento exacto en el que Mario se asusta, como si del famoso VAR (herramienta utilizada en el fútbol para revisar las jugadas polémicas) se tratase.

Ana María, la ganadora que estaba viendo el programa desde Asturias, insistía en que no se lo terminaba de creer, por eso Motos ha querido parar el momento de risas y centrarse en lo importante: «Hay una persona que acaba de ganar 6.000 euros y estamos en directo», de esta forma cortaba ese momento de risas para evitar que la ganadora perdiese el foco o que incluso pensase que todo había sido una broma.