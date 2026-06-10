¿Por qué no se emite esta tarde ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’? Las razones

Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se han convertido en dos de las ficciones diarias que más éxito continúan cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante dos de las historias que más están dando de qué hablar, en muchos aspectos. A pesar de todo, sí que es cierto que, en alguna que otra ocasión, RTVE se ha visto obligada a prescindir de su emisión como consecuencia de la actualidad. De hecho, el pasado lunes 8 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española no pudieron disfrutar de nuevos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa por la retransmisión de dos momentos muy esperados de la visita del Papa León XIV a nuestro país: la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena en su catedral y el encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

Pero parece que no todo ha quedado ahí, puesto que RTVE ha vuelto a tomar esta drástica decisión de prescindir de la emisión tanto de Valle Salvaje como de La Promesa, pero también de Aquí la Tierra. De esta manera, solamente podremos ver la emisión de Directo al Grano (desde las 15:55h a 18:00h, una hora menos en las Islas Canarias) y La Revuelta, a partir de las 22:00 horas. De una franja a otra, desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, se emitirá en directo la visita del Papa León XIV a España, concretamente su paso por Barcelona. De hecho, en la programación se especifica que vamos a poder ver el acto que tendrá lugar en la Sagrada Familia, en el que el Pontífice no solamente dirigirá la oración ante los fieles, sino que también bendecirá la torre de Jesucristo.

¿Qué ocurrió en los capítulos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ emitidos el viernes 5 de junio?

En el capítulo 432 de Valle Salvaje, emitido el pasado martes 9 de junio, hemos podido ver cómo Manuela por fin conoce a Bárbara. Eso sí, no puede evitar sentirse profundamente incómoda. Entre otras tantas cuestiones, porque parece que, a pesar de los esfuerzos, Leonardo continúa muy presente.

Pero no todo queda ahí, puesto que hemos podido presenciar uno de los grandes puntos de inflexión de esta temporada. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al instante en el que los habitantes de la Casa Pequeña se han visto sorprendidos al recibir un nuevo huésped que, indudablemente, va a poner todo patas arriba.

En cuanto al capítulo 851 de La Promesa, que pudimos disfrutar el pasado martes, hemos observado cómo Lope regresa a palacio tras recibir una carta de Santos sobre el duque de Carril. Todo ello sin tener la más mínima idea de que el lacayo ha fallecido. De hecho, son Simona y Candela quienes le hacen partícipe de la noticia.

Adriano y Martina tienen una tensa discusión sobre su relación, puesto que la muchacha insiste en que deben estar juntos a pesar de los obstáculos. Julieta está en estado de letargo y podría no despertar, algo que destroza por completo a Manuel. Todo ello mientras Lope se propone reconquistar a Vera, pero ella se niega a darle una oportunidad. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, a partir del jueves 11 de junio, en La 1 de Televisión Española.