No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 5 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 431 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo José Luis ha dado uno de los pasos más sorprendentes e impactantes hasta la fecha. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de desterrar a Victoria, de una vez por todas, de palacio. Pero no todo ha quedado ahí, puesto que ha tomado la firme decisión de hacerlo ante la atónita mirada de todos.

¡No se esperaban que fuera a suceder algo así, ni mucho menos! Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo don Hernando toma la firme decisión de presentar a su hija Manuela. Eso sí, lo que es un hecho es que la llegada de la joven no ha pasado desapercibida, ni mucho menos. Especialmente por su primer choque con Braulio, que ha conseguido desatar una tensión verdaderamente impactante, a la par que inesperada. ¿Hacia dónde llevará esto? ¿Lograrán solucionar sus diferencias antes de que sea demasiado tarde o afecte notablemente al resto?

¿Qué sucede en el capítulo 432 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 9 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de uno de los momentos más esperados de esta temporada. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al instante en el que Manuela por fin conoce a Bárbara. Como es de esperar, no puede evitar sentirse verdaderamente incómoda.

Entre otras cuestiones, porque parece que la sombra de Leonardo continúa muy presente en sus vidas, y no es para menos. Pero no todo queda ahí, puesto que los habitantes de la Casa Pequeña se han quedado profundamente sorprendidos y descolocados al recibir un nuevo huésped que, a buen seguro, va a poner todo patas arriba. ¿De quién se trata, exactamente? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.