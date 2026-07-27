Las excursiones en la naturaleza son un momento de desconexión para numerosas personas. Aunque en esas expediciones se recorren caminos donde en ocasiones se dejan ver animales como los osos pardos. Una especie de mamífero potencialmente peligroso por su gran tamaño y fuerza, que habita en las zonas de Escandinavia, Finlandia, norte de España y los Alpes. Así que la solución a este tipo de encuentros peligrosos es una pequeña campanilla atada a la mochila del senderista para avisar al animal de su llegada.

El instinto de los osos

Los osos son animales que prefieren no entrar en confrontaciones y menos con las personas. Aunque esto sólo ocurre si el senderista lleva consigo el cascabel que produce un sonido de aviso a los osos para decirles que alguien se acerca. Por eso, un timbre contiene un sonido suave que puede escucharse desde una gran distancia. Esto le da la oportunidad al animal de alejarse tranquilamente antes de que el caminante se acerque demasiado. Además, golpear los troncos de los árboles con bastones puede tener un efecto parecido, exponen algunos especialistas austriacos.

Lo que no hay que hacer

En el momento en el que un oso se acerca a un ser humano, es importante no gritar, sino hablar con tranquilidad al animal y no huir de la zona. Además, los especialistas recomiendan tumbarse boca abajo, protegerse la cabeza y el cuello con las manos y quedarse lo más quieto posible hasta que el oso se haya alejado. Aún así, el ataque de un oso es inusual, ya que la mayoría son muy tímidos y evitan el contacto con las personas.

Las recomendaciones principales

Las dos recomendaciones principales serían no hacer ruido al caminar y llevar un pequeño timbre en la mochila. Según los expertos, esto es vital para aquellos excursionistas que visiten los Alpes, Escandinavia o los Balcanes durante este verano.