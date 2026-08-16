Briatore le lanza un dardo a Newey, Fernando Alonso y Aston Martin: «Mucho perfil no sirve de nada»

Flavio Briatore ha sido muy crítico con el proyecto de Aston Martin. La escudería incorporó a la leyenda Adrian Newey como el principal responsable del diseño del AMR26, pero los resultados no han cumplido con las expectativas hasta el momento. El italiano deja claro que en Enstone no seguirán sus pasos: «Más que alguien de alto perfil, necesitamos a alguien bueno, porque mucho perfil no sirve de nada».

Fernando Alonso confía en que las mejoras de Honda supongan un punto de inflexión tras la vuelta del parón veraniego. El asesor ejecutivo de Alpine reconoce que el potencial del equipo es muy alto, pero señala que eso no será suficinte: «La Fórmula 1 crea el monstruo, y después de un tiempo, el monstruo funciona o no. Todo el mundo sabe que Aston Martin tiene el mejor perfil técnico del mundo».

Adrian Newey no ha empezado con el pie derecho en Aston Martin, pero el ingeniero ya logró un notable cambio con sus 16 actualizaciones en el chasis, además, ha estado muy limitado por la falta de rendimiento del motor japonés. Sin embargo, en unas declaraciones para RacingNews 365, Briatore opina que la responsabilidad es suya: «Lawrence Stroll ha hecho un trabajo increíble construyendo la fábrica y demás, pero los resultados no son los mismos, así que nunca incorporaremos a mi equipo a una figura técnica de altísimo perfil».

La crítica del italiano es muy directa, ya que indica que los grandes nombres pueden dar repercusión y viralidad, pero no títulos. El asesor ejecutivo de Alpine explica su modus operandi: «Creamos figuras de gran renombre como Ross Brawn, Bob Bell, Pat Symonds y James Allison. Encontramos la manera; trabajábamos con jóvenes, dentro de la estructura. Lo que buscamos no es algo mediático».

Fernando Alonso espera las mejoras de Honda en el GP de Países Bajos

El asturiano está deseando subirse a un monoplaza competitivo. Pese a la decepción inicial, las mejoras en el chasis y la actualización de Honda han dejado ver los primeros brotes verdes de la temporada. El piloto probará el nuevo motor japonés en el fin de semana al sprint del GP de Países Bajos.