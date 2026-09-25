Sánchez va a un pueblo del PSOE para grabarse un vídeo de apoyo popular y acaba abucheado: «¡Vete a Ceuta, sinvergüenza!»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita a Noblejas (Toledo) para grabar un vídeo de apoyo popular, pero ha acabado abucheado con gritos de «¡vete a Ceuta!» y «¡sinvergüenza!», tal y como ha captado OKDIARIO. El líder socialista pretendía darse un baño de masas este viernes en la localidad castellanomanchega, donde gobierna con mayoría absoluta un alcalde del PSOE, Agustín Jiménez Crespo, crítico con el barón autonómico Emiliano García-Page.

La localidad elegida por Sánchez, de 4.000 habitantes, está gobernada desde 1983 por Jiménez. Su oposición a Page llegó en 2025 a su punto álgido. Entonces, el regidor socialista inició una huelga de hambre contra el barón castellanomanchego porque la autonomía no había construido un instituto de educación secundaria pese a que se había anunciado hace más de diez años.

La visita ha comenzado con un desplazamiento al proyecto «Noblejas Industrial». Tras ello, Sánchez ha cerrado una parte del centro del pueblo para darse un baño de masas. Las imágenes captadas por este periódico muestran cómo el líder socialista ha acudido a un establecimiento de la localidad escoltado por su habitual blindaje de seguridad: una caravana de más de una decena de vehículos oficiales y de seguridad. A la salida del mismo, los vítores de sus seguidores se han mezclado con los gritos de «¡viva Ceuta!, ¡vete a Ceuta!, ¡hijo de puta!, ¡sinvergüenza!».

Tras ello, el presidente se ha dirigido a una zona acotada de la plaza del pueblo donde su equipo ha apostado sólo a seguidores afines al Gobierno socialista. Allí, rodeado de simpatizantes de su Ejecutivo, Sánchez ha saludado a la muchedumbre y ha aprovechado para grabarse un vídeo similar al que la semana pasada se filmó en Huelva. El objetivo del inquilino de La Moncloa es compartir en sus redes sociales imágenes en las que parezca aclamado por la población.

Grupo de mujeres con velo

En el grupo de personas escogidas por el Gobierno para acompañar y aclamar al jefe del Ejecutivo había una cantidad reseñable de mujeres con velo musulmán. Estas personas gritaban a Sánchez «¡presidente!» y «¡valiente!» mientras utilizaban sus teléfonos para grabar.

El líder socialista ha saludado a las diferentes personas que se aglomeraron allí. El pequeño séquito que alababa al dirigente socialista ha aprovechado la presencia de Sánchez para hacerse selfies con el jefe del Ejecutivo.

El coordinador general del Partido Popular de Toledo, José Manuel Velasco, ha criticado la presencia del presidente en este municipio: «Pedro Sánchez debería estar hoy en Ceuta, junto a los ceutíes y junto a los profesionales que están afrontando las consecuencias de una crisis migratoria y fronteriza de una dimensión extraordinaria, y no en Noblejas».

El político del PP ha indicado que no cuestiona «la importancia del proyecto industrial de Noblejas» ni la «del desarrollo industrial de la zona». «Lo que resulta difícil de entender es la prioridad política elegida cuando Ceuta continúa afrontando las consecuencias de la crisis iniciada el pasado mes de julio», ha resaltado Velasco.

Además, ha criticado que haya escogido al alcalde de Noblejas porque, en su opinión, esto tiene «una especial significación por los antecedentes del alcalde socialista». Desde el PP aseguran que «ese alcalde que fue condenado en primera instancia por una agresión a la concejala de su propio partido y sobre el que recayó sentencia firme por esa actuación contra la concejala».

Velasco ha subrayado que no es «una polémica política ni una interpretación partidista», sino «un antecedente judicial que fue objeto de pronunciamientos públicos y de una exigencia expresa de responsabilidades al PSOE».