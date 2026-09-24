Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La polémica sobre las listas de espera sanitarias acaba de incorporar un dato que obliga a mirar hacia Castilla-La Mancha. El Gobierno de Emiliano García-Page ha actualizado este jueves ante el Ministerio de Sanidad las cifras que había comunicado anteriormente y ha corregido al alza el tiempo medio que los pacientes esperan para ser operados: de los 92 días comunicados en abril a los 117 que figuran ahora, 25 días más.

La rectificación no se queda ahí. La actualización incorpora además 231 pacientes a las listas de espera quirúrgica que no aparecían en los datos anteriores. El cambio modifica, por tanto, la fotografía que el Gobierno castellano-manchego había trasladado al Ministerio y que posteriormente fue publicada como parte de las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Salud.

El asunto adquiere especial relevancia por el momento en el que se produce. Desde hace semanas, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha situado las listas de espera de la Comunidad de Madrid en el centro de sus críticas y ha reclamado explicaciones al Gobierno regional a raíz de la polémica surgida en el Hospital Ramón y Cajal y que nada tiene que ver con el gobierno autonómico, según los propios cirujanos a través de una carta explicativa: «Decidimos los médicos».

Precisamente por eso resulta llamativo el contraste entre la contundencia con la que desde el Ministerio se ha cuestionado la fiabilidad de Madrid y la naturaleza de la rectificación producida ahora en Castilla-La Mancha. En este último caso no se trata de una denuncia periodística ni de una acusación de un profesional: la propia Administración castellano-manchega ha actualizado los datos que había enviado al Ministerio sin respuesta contundente o duda por parte de la ministra, Mónica García, y cuyo grupo político (Sumar) gobierna con el PSOE.

Sanidad: las comunidades son responsables de sus datos

El propio Ministerio de Sanidad ha explicado que su función consiste en agregar las cifras que recibe de las comunidades autónomas y publicarlas conforme a la normativa, mientras que corresponde a cada Administración autonómica garantizar la fidelidad de los datos respecto de su realidad asistencial y el cumplimiento de los criterios de cómputo.

Por tanto, la rectificación de Castilla-La Mancha procede de los datos actualizados por la propia comunidad. Y eso plantea una cuestión política evidente: si las estadísticas autonómicas son las que alimentan el sistema nacional, ¿por qué el foco político se concentra de manera tan intensa en Madrid cuando se producen rectificaciones relevantes en otras comunidades?

La actualización tiene además consecuencias sobre la fotografía nacional. Según los datos publicados tras la modificación, la espera media quirúrgica del conjunto de España pasa de 121 a 122 días.

92 días frente a 117

La diferencia no es menor. Castilla-La Mancha había comunicado una espera media de 92 días. Ahora reconoce 117. Son 25 días de diferencia, más de tres semanas adicionales de espera para una intervención quirúrgica.

A ello se suma la incorporación de 231 pacientes que no figuraban en la información anterior. La consecuencia es que el dato que hasta ahora servía para comparar la situación de las distintas comunidades ya no es exactamente el mismo que el que se había difundido meses atrás.

La rectificación se produce, además, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha hubiera podido presentar en abril una evolución aparentemente favorable de sus listas de espera. Según la información publicada tras el cambio, el dato de diciembre de 2024 situaba la espera en 113 días, por lo que los 92 días comunicados en abril dibujaban una reducción de 21 días. Con la nueva cifra de 117 días, aquella lectura cambia sustancialmente.

El doble rasero entra en escena

La cuestión de fondo no es decidir qué comunidad tiene mejores o peores listas de espera. Tampoco se trata de negar la gravedad que tendría cualquier alteración injustificada de la prioridad clínica de un paciente. El debate debería ser otro: qué garantías existen para que las cifras de todas las comunidades se elaboren con los mismos criterios y se sometan al mismo nivel de escrutinio.

Ahora aparece un hecho nuevo que no puede ignorarse: una comunidad gobernada por el PSOE ha corregido oficialmente ante el Ministerio sus propios datos de espera quirúrgica, elevando en 25 días el tiempo medio comunicado y añadiendo 231 pacientes a la lista.