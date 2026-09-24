Reino Unido aprueba Zepzelca® de PharmaMar en combinación con atezolizumab para tratar el cáncer de pulmón de célula pequeña

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

PharmaMar ha anunciado que la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ha concedido la autorización en Reino Unido para Zepzelca® (lurbinectedina) en combinación con atezolizumab (Tecentriq®) como tratamiento de primera línea de mantenimiento para pacientes adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio extendido (ES-SCLC), cuya enfermedad no ha progresado tras el tratamiento de inducción de primera línea con atezolizumab, carboplatino y etopósido.

Esta autorización se basa en los resultados del ensayo de fase III IMforte.

Según el National Lung Cancer Audit (NLCA), solo en Inglaterra 37.750 personas fueron diagnosticadas de cáncer de pulmón en 2023. Dado que el cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) representa aproximadamente entre el 15% de los casos de cáncer de pulmón, esto equivaldría a unos 5.700 casos de CPCP al año.

Con esta autorización, el Reino Unido se suma a la lista de territorios en los que se ha aprobado esta combinación, por lo que el número total asciende a 21, entre los que se incluyen la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.