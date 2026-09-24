Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

PharmaMar, empresa biofarmacéutica española, líder en la investigación, desarrollo y comercialización de terapias oncológicas de origen marino, celebra este año su 40 aniversario. Cuatro décadas de innovación científica que han permitido poner a disposición de más de 150.000 pacientes, en más de 70 países, tratamientos oncológicos para cánceres agresivos y con escasas opciones terapéuticas y consolidar a la compañía como referente mundial en innovación oncológica inspirada en el mar.

Lo que comenzó como una hipótesis científica, la posibilidad de que el mar albergara compuestos con potencial terapéutico al igual que ocurre en la superficie terrestre, se ha consolidado como una plataforma terapéutica diferencial. A lo largo de estos años, la compañía ha llevado a cabo más de 200 expediciones científicas en distintos mares y océanos, reuniendo una colección de más de 550.000 muestras marinas, la mayor del mundo.

De esta investigación, -pionera a nivel mundial-, en el medio marino surgen compuestos que, tras su desarrollo en el laboratorio, inician un riguroso proceso de evaluación preclínica y clínica hasta convertirse en tratamientos accesibles para los pacientes si los resultados son positivos.

Todo el proceso de investigación se desarrolla en España, concretamente en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, donde la compañía emplea a más de 400 profesionales con perfiles altamente cualificados en materias científicas. Para que las terapias lleguen al mayor número de pacientes, PharmaMar en Europa, cuenta con una red propia de comercialización y, en otros mercados, sus terapias llegan mediante acuerdos con socios internacionales en todo el mundo.

Investigación y compromiso con los pacientes

«La investigación científica y el compromiso con los pacientes han sido siempre el eje de nuestro trabajo. Este aniversario es también un reconocimiento al esfuerzo de todos los profesionales que han contribuido a transformar una visión científica en soluciones terapéuticas reales que hoy benefician a pacientes de todo el mundo», comenta José María Fernández, fundador y presidente de PharmaMar.

Gracias a este enfoque único y un esfuerzo sostenido, PharmaMar ha logrado una tasa de éxito acumulada del 37% en sus investigaciones, comparado con el 10% de media del sector farmacéutico. De los 8 compuestos desarrollados en ensayos clínicos, la compañía ha obtenido la aprobación de 3 medicamentos por diferentes agencias del medicamento, para el tratamiento de sarcoma de tejidos blandos, el cáncer de ovario, el mieloma múltiple y el cáncer de pulmón de célula pequeña.

Empresa pionera en ensayos clínicos oncológicos en España

La inversión constante en investigación y desarrollo ha sido uno de los pilares de la compañía. Desde su fundación en 1986, PharmaMar ha destinado más de 2.000 millones de euros actualizados a I+D y ha liderado en España, durante más de una década, la inversión en investigación en relación con sus ingresos. El pasado año, dedicó el 57% de sus ingresos a investigación y desarrollo, según datos del estudio de la Comisión Europea «European Commission’s Joint Research Centre (JRC)» lo que la ha situado como la empresa española que más invierte en esta área en relación con sus ingresos y por empleado.

Además, la empresa ha protagonizado hitos relevantes en el ámbito científico nacional e internacional. PharmaMar realizó el primer ensayo clínico de oncología en nuestro país, además de ser la primera empresa española en recibir la aprobación de la EMA (European Medicines Agency) mediante el procedimiento centralizado y en obtener la «Aprobación Acelerada» de la FDA (Food and Drug Administration).

La apuesta por el futuro

En la actualidad, la compañía mantiene una cartera activa de proyectos clínicos que reflejan su apuesta por el futuro y la continuidad de su modelo de innovación. Entre ellos, destacan nuevas opciones terapéuticas para el tratamiento del leiomiosarcoma, así como otros compuestos en fases tempranas, como PM54 o PM534, orientados a tumores sólidos. Este compromiso con el avance científico se extiende también al ámbito social. En 2023 se creó la Fundación PharmaMar, con el objetivo de impulsar la investigación, fomentar la divulgación científica y contribuir a la protección de la biodiversidad marina, entendida como un recurso esencial para el desarrollo de nuevas terapias.