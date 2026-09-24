Alaró presenta una nueva edición de la Feria Gremial apostando por la artesanía, la cultura y los productos de proximidad

El Ayuntamiento de Alaró ha presentado la XXVII edición de la Feria de Gremios Artesanos, que se celebrará el próximo domingo 4 de octubre. La presentación ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Llorenç Perelló, y de la concejala de Mercado y Feria, Mari Cabañero, quienes han destacado la gran variedad de actividades culturales y la alta participación del sector artesanal en un evento que consolida al municipio como referente de la tradición y del trabajo hecho a mano.

Este año, la Feria Gremial vuelve a reivindicar el lema Olvida el ‘Made in’, te espera ‘El hecho en…’» para poner en valor el trabajo artesanal en ámbitos como el tejido, la piedra, el vidrio, la madera, la joyería o la pintura.

Como principal novedad de esta edición, la concejala de Feria, Mari Cabañero, ha subrayado la colaboración con el Govern para la instalación de una calle dedicada íntegramente al producto local. Asimismo, uno de los puntos de mayor atracción volverá a ser la gastronomía con la Muestra de Cocina y Vinos. Este año participan un total de ocho bares y restaurantes, nueve bodegas y una marca local de cerveza. Por otro lado, habrá 13 exposiciones de diferentes tipos repartidas por todo el municipio.

«Abrimos un año más las puertas de nuestro pueblo con mucha ilusión y muchas ganas de compartir nuestro legado. Estamos muy contentos con la gran respuesta y participación de los artesanos. Además, gracias al apoyo de la Conselleria, contaremos con una calle dedicada exclusivamente al producto local, completando un recorrido lleno de vida, propuestas culturales y nuestra tradicional Muestra de Cocina y Vinos», asegura Cabañero.

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha querido resaltar la continuidad de esta feria emblemática a pesar de los trabajos de mejora urbana que se están llevando a cabo en el municipio: «Seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio y mantener la esencia de nuestra feria. Distribuimos todo el centro en calles agrupadas por oficios artesanos y ofrecemos también un espacio a las asociaciones locales. Es una gran oportunidad para mostrar todo lo que es Alaró y todo lo que ofrecen nuestras empresas».

Recomendaciones de movilidad y aparcamientos habilitados

Desde el Ayuntamiento de Alaró se recuerda a todos los vecinos y visitantes que, con motivo de la celebración de la feria, todo el centro de la localidad permanecerá cerrado al tráfico de vehículos.

Para garantizar una circulación fluida y facilitar el acceso, se han habilitado y señalizado diferentes zonas de aparcamiento periféricas situadas en los principales accesos al pueblo (zona del Campo de Deportes, entrada desde Consell, Torrent de s’Estret y Camí de ses Barreres, entre otras). Se recomienda hacer uso de estos aparcamientos y acceder al núcleo urbano a pie.