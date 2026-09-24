Cuándo empieza la Euroliga y cómo verla por televisión en directo desde España: calendario y fechas importantes

Arranca una nueva edición de la Euroliga, donde el baloncesto español estará representado por el Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Valencia Basket. Por delante una fase regular donde todos los equipos pelearán por quedar lo más arriba posible y así aspirar a llegar a una Final Four que todavía no tiene sede. Te contamos con todo lujo de detalles cómo ver este año por televisión la máxima competición continental y las fechas claves del torneo.

Qué día empieza la Euroliga

Este jueves 24 de septiembre fue la fecha escogida para dar el pistoletazo a esta apasionante edición de la Euroliga en la que todos querrán destronar al Olympiacos, que tiene que defender el título frente a otros equipos que llegan con bastantes posibilidades, como el Panathinaikos o el nuevo Real Madrid de Pedro Martínez. Entre estos candidatos se pueden unir otros como el Barcelona, el Fenerbahce o, incluso, el Dubai Basketball de Xabi Pascual.

Cómo ver por TV en directo y en vivo online la Euroliga 2026

Esta edición de la Euroliga se podrá ver en España gracias a Movistar+, que es el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país la máxima competición continental. Es por ello que canales como Vamos, Movistar Plus+ o Baloncesto por M+ ofrecerán por televisión en directo los encuentros más destacados de cada jornada de la máxima competición continental. Además, todos los clientes de esta plataforma podrán descargar en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV la aplicación para disfrutar de estos choques en streaming y en vivo online.

Tenemos también que destacar que en la web de OKDIARIO y en la de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda durante la máxima competición continental de baloncesto. Estaremos prestando especial atención a los cuatro representantes españoles que juegan la Euroliga y publicaremos las crónicas de sus partidos y también narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los encuentros más destacados.

Fechas claves del calendario de la Euroliga 2026

Obviamente, los aficionados españoles siempre miran el calendario para disfrutar del Clásico europeo entre el Real Madrid y el Barcelona. El primero de ellos se jugará 3 de diciembre en la capital de España, mientras que la vuelta está programada para el 5 de marzo en el Palau. A continuación te detallamos el calendario de las diferentes rondas que se disputan en la Euroliga.