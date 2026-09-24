Fabián y Ferran dan la lista de España para el Mundial de pádel: «Ahora os toca a vosotros»

España ya conoce la convocatoria para el Mundial de pádel, que se celebra del 2 al 11 de noviembre en Doha (Qatar). Este año la federación apostó por dar la lista de una manera diferente. Fueron los campeones del mundo de fútbol, Ferran Torres y Fabián Ruiz quienes dieron los nombres junto a Manolo Lama. Bajo el lema «ahora os toca a vosotros», los futbolistas nombraron a los ocho elegidos, tanto en masculino como en femenino.

En el masculino, Juanjo Gutiérrez tenía la difícil tarea de escoger entre el enorme talento español que hay. Las dos dudas que tenía se resolvieron con Aimar Goñi y Jon Sanz convocados. Junto a ellos estarán Paquito Navarro, Arturo Coello, Ale Galán, Juan Lebrón, Coki Nieto y Mike Yanguas. El seleccionador explicó que con esta lista busca «adaptarnos a las condiciones de Doha. Un grupo que fuera agresivo y valiente, porque va a hacer falta».

Los chicos intentarán tomarse la revancha de lo sucedido en el Mundial de 2024, donde perdieron 2-1 en la final contra Argentina tras un tercer partido de infarto donde Leo Augsburger y Tino Libaak superaron a Paquito Navarro y Mike Yanguas en el tie break del tercer set.

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En el femenino, las dudas se han resuelto con Marta Ortega y Martina Calvo convocadas. Paula Josemaría, Ari Sánchez, Andrea Ustero, Gemma Triay, Bea González y Claudia Fernández son las otras seis jugadoras que representarán a España y defenderán el título. «Una decisión muy difícil porque son todas buenísimas. Ha primado las condiciones de la pista, que van a ser muy rápidas. Jugadoras que sean agresivas y rápidas», aseguró la seleccionadora. Se queda fuera Ale Salazar, toda una leyenda del pádel español que se retira este año.

Convocatorias de España masculino y femenino

Masculino: Coki, Yanguas, Lebrón, Arturo Coello, Paquito, Jon Sanz, Aimar Goñi, Galán

Femenino: Paula, Ari Sánchez, Ustero, Gemma, Bea, Marta Ortega, Claudia, Martina Calvo