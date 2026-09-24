La AEMET prevé un «otoño cálido y lluvioso» y Skechers da en el clavo con estas zapatillas ‘tipo Salomon’ que repelen el agua

La llegada del otoño suele traer consigo un cambio de armario y también de calzado. Las sandalias y zapatillas ligeras dejan paso a modelos capaces de afrontar caminos mojados, días de lluvia y temperaturas más frescas. Este año además las previsiones apuntan a un otoño especialmente cálido y con más precipitaciones en buena parte del país. La AEMET señala que septiembre, octubre y noviembre de 2026 tienen una alta probabilidad de registrar temperaturas por encima de lo habitual en toda España, mientras que también aumenta la probabilidad de lluvias.

En ese escenario, unas zapatillas que combinen comodidad, ventilación y una suela preparada para caminar por exteriores pueden convertirse en una de las mejores compras para los próximos meses. Y Skechers parece haber dado en el clavo con un modelo que encaja especialmente bien con ese perfil, las Skechers Hillcrest 2.0, unas zapatillas para mujer de inspiración outdoor cuyo diseño recuerda bastante al de modelos de marcas como Salomon, pero con el característico enfoque de la firma estadounidense hacia la comodidad.

El modelo apuesta por una estética de zapatilla de montaña ligera que puede funcionar tanto para salir a caminar como para hacer rutas sencillas o utilizarla en el día a día durante el otoño. La parte superior está fabricada con una combinación de materiales sintéticos y textiles que repelen el agua y mantienen el pie seco, mientras que la malla ayuda a mantener una mayor sensación de transpirabilidad. Skechers incorpora además su plantilla Air-Cooled Memory Foam, diseñada para aportar amortiguación y comodidad durante la pisada.

Las Skechers perfectas para el otoño

Uno de los detalles que más llaman la atención es la suela, que incorpora tracción para trail en exteriores. No convierte a estas zapatillas en un calzado técnico para terrenos de montaña exigentes, pero sí refuerza esa imagen de modelo preparado para caminar por caminos, parques, senderos sencillos o superficies que pueden estar húmedas durante los meses de otoño. También cuentan con el sistema Skechers Hands Free Slip-ins, acompañado del Heel Pillow, que ayuda a mantener el pie sujeto y permite ponerse las zapatillas con facilidad. Los cordones elásticos No Tie Fit completan el conjunto y evitan tener que estar ajustándolos constantemente.

Eso sí, hay un matiz importante si la prioridad es utilizarlas bajo la lluvia. Las Hillcrest 2.0 que aparecen en la ficha oficial consultada no figuran como un modelo totalmente impermeable, sino que destacan principalmente por su transpirabilidad, comodidad y suela de tracción. «Protección repelente al agua: la parte superior repelente al agua ayuda a mantener tus pies secos en condiciones de lluvia ligera o rocío», dice exactamente la ficha del modelo, que no debe confundirse con uno específicamente diseñado para mantener el pie seco bajo una lluvia intensa. Skechers diferencia precisamente entre los modelos resistentes al agua y los impermeables, estos últimos con membranas y costuras selladas.

Por si fuera poco, las Skechers Hillcrest 2.0 se pueden encontrar en Amazon actualmente por 71,96 euros, con un descuento del 10% sobre su precio recomendado de 79,95 euros. Un precio que las coloca en una franja interesante para aquellas que buscan unas zapatillas de aspecto outdoor, cómodas para caminar y con una estética muy similar a la que han popularizado las zapatillas de trekking ligero estilo Salomon.