El restaurante vasco de Madrid que aparece en ‘El ser querido’: así es el escenario donde comienza la película protagonizada por Bardem

El pasado 26 de agosto se estrenó en nuestras salas de cine la película y en menos de un mes se ha convertido en una de las más vistas en España ya que la han disfrutado más de 460.000 espectadores El ser querido. Un original cinta que ha sido dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por los actores Javier Bardem y Victoria Luengo. Cuenta la historia de la compleja relación entre un conocido director de cine y su hija, una actriz cuya carrera no avanza y con la que lleva más de trece años sin verse. El director le ofrece un papel protagonista en su nuevo proyecto y los dos tienen que recomponer su maltrecha relación.

La primera escena de esta película se ha rodado en un restaurante de Madrid y una de las curiosidades de esta película es que se ha hecho en un único plano secuencia de 18 minutos y durante el primer día de rodaje. Además, los actores no habían ensayado antes cara a cara esta escena.

En esta primera escena de la película El ser querido ha sorprendido por su intensidad y la forma en la que se encuentran de nuevo los protagonistas. Esteban, que es un director de cine y el padre de Emilia, papeles interpretados por los actores Javier Bardem y Victoria Luengo, se encuentran sentado en una de las mesas frente a frente. Él bebe agua con gas y ella, primero cerveza y después vino tinto. Esteban pide la comida y camareros reales que trabajan en Bascoat les sirven un pescado crudo.

Una primera escena decisiva

La primera escena de la película El ser querido se rodó en el restaurante vasco Bascoat que se encuentra en la calle del Paseo de la Habana 33 de Madrid que está dirigido y liderado por la pareja formada por la donostiarra Nagore Irazuegi y el cocinero Rodrigo García Fonseca. Los dos ya triunfaron con su conocida taberna Arima en la calle Ponzano y el restaurante Bascoat lo inauguraron en 2023. Ofrece alta cocina vasca contemporánea y de autor y ha recibido varios reconocimientos por su reinterpretación de la alta cocina y los sabores tradicionales del recetario vasco con productos de la máxima calidad.

En una de las redes sociales del restaurante vasco han compartido algunas de las fotos del rodaje y se ha comentado lo siguiente: «Como dice Sacha Ormaechea, en nuestras casas pasan cosas. Y aquí pasó algo difícil de olvidar: se rodó la primera escena de El ser querido, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen. Durante unas horas, el restaurante se convirtió en parte del rodaje. Nuestro equipo trabajó y dio servicio dentro de la propia escena, sin figurantes, junto a Javier Bardem y Victoria Luengo».

«Sorogoyen confió en nosotros para una secuencia larga, exigente y decisiva. Sentimos una enorme responsabilidad y un subidón de adrenalina difícil de explicar», se explica en esta publicación. «Pero lo que más nos impresionó fue la intensidad de la escena y todo lo que sucede dentro de ella. Un reencuentro atravesado por el amor paternal, la necesidad de sanar, de buscar soluciones y de llegar a acuerdos. Una escena que abre la puerta a nuevas oportunidades y que habla, sin subrayarlo, de amor incondicional», se añade en esta publicación.

La intensidad de la película El ser querido

Como ya hemos contado esta cinta cuenta la historia de un padre y una hija que después de 13 años sin verse se vuelven a reencontrar. Esteban es un director de cine que le ofrece un papel a Emilia, su hija, cuando la actriz está pasando por un mal momento a nivel profesional. Esteban carga con la culpa de haber sido un padre ausente y negligente durante todos estos años y su hija ha sentido su abandono y manifiesta hacia él un gran resentimiento.

El rodaje del resto de la película, que está ambientada en la colonización del Sáhara, se ha realizado en Fuerteventura y cuando el director y la actriz discuten en la ficción se reflejan la compleja relación que mantienen los dos. A él le cuesta pedir perdón y ella tampoco puede perdonar haber sido olvidada por su padre.

Además de los actores Javier Bardem y Victoria Luengo, que dan vida a los papeles de Esteban el director y su hija Emilia, también están en el reparto Raúl Arévalo que interpreta el papel de César, Marina Foïs a Marina Cellier, Melina Matthews a Bárbara, Raúl Prieto a Raúl, Mourad Ouani a Bibal. También están los actores Malena Villa como Malena, Núria Prims como Charo Vera, Laura Birn como Alice, Pablo Gómez-Pando como Pablo y Pepa Gracia como Pepa.

Si todavía no has visto la película El ser querido te recomiendo que no te la pierdas por la intensidad de cada plano, el duelo que mantienen los actores protagonistas y la tensión psicológica de esta cinta. Una nueva producción de Sorogoyen que sobrecoge desde la primera escena.