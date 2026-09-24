Inés de Ramón ha vuelto a acaparar todas las miradas junto a Brad Pitt. La pareja se dejó ver ayer junta en el Festival de Cine de San Sebastián, una nueva aparición pública que vuelve a poner el foco sobre la española, todavía relativamente desconocida para el gran público pese a su relación con uno de los actores más famosos de Hollywood. Divorciada del también actor Paul Wesley, ejecutiva vinculada al mundo de la joyería y con una trayectoria profesional alejada de los focos, Inés de Ramón ha construido su propia carrera mientras su relación con Brad Pitt avanza con discreción. Pero ¿quién es realmente la mujer que ha conquistado al intérprete?

¿Quién es Inés de Ramón?

Su relación va viento en popa, de eso no nos cabe duda, pero, ¿quién es Inés de Ramón, la actual pareja de Brad Pitt? Parece ser que ambos han optado por pasar desapercibidos ante los insistentes focos y el escrutinio de Hollywood durante sus primeros años de noviazgo, hasta hace poco.

Después de dos años de silencio, finalmente la pareja ha decidido darse a conocer, captando la atención de todos los medios en el recién acontecido Festival de Cine de Venecia, posando juntos sobre la alfombra roja y generando como respuesta infinidad de preguntas sobre la mujer española que ha conquistado el corazón del afamado actor.

Inés de Ramón tiene 31 años, 32 en diciembre, lo cual nos lleva a hacer el cálculo y obtener una diferencia de edad de 29 años con Brad Pitt (60 años), es española y a diferencia de su famosa pareja, ha mantenido desde siempre un perfil bajo. Además, habla varios idiomas, entre los que se encuentran el español, inglés, francés y alemán.

Es graduado de la Universidad de Ginebra en Suiza, país que la acogió tras mudarse junto a su familia a una edad temprana. Es aquí donde obtiene el título en Administración de Empresas, el cual le serviría para dedicarse de forma profesional en su pasión: la joyería y la moda.

Ha trabajado para reconocidas marcas como Christie’s y actualmente ejerce de directora de Ventas y Relaciones Públicas en la prestigiosa joyería Anita Ko, ganadora de múltiples premios y con sede en Los Ángeles.

Y es que eso no es todo, nuestra protagonista es entrenadora certificada de pilates y yoga. Además, en redes sociales comparte su pasión por un estilo de vida saludable e inspira a sus seguidores con consejos, rutinas de ejercicios y más.

Antes de ser novia de Brad Pitt la española estuvo casada. Así es, ¡casada! Y no con cualquiera, sino con el actor Paul Wesley, protagonista de la reconocida serie The Vampire Diaries, de cuya relación tampoco sabemos mucho salvo que anunciaron su separación en 2022 y hasta febrero de 2024 no finalizó el proceso de divorcio. Pero, ¿cómo se conocieron Brad Pitt e Inés de Ramón? Su primera aparición pública hasta de 2022, en la fiesta posterior a los Premios Oscar, desde la cual se les ha podido captar en varios eventos y acontecimientos. Sin embargo, nunca habían proclamado abiertamente su relación hasta la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. Según fuentes cercanas a la pareja ambos se conocieron en una fiesta privada, en la cual Brad Pitt quedó prendado de Inés, hasta tal punto de pedirle su número de teléfono y contactar con ella al día siguiente… ¿Te imaginas recibir una llamada de Brad Pitt invitándote a tomar un café? No, y seguramente Inés tampoco.