El desayuno de Isabel Haugseng, novia de Erling Haaland, para estar en forma: «Es perfecto para las mañanas perezosas, está cargado de proteína y vitaminas»

La alimentación se ha convertido en una parte cada vez más importante de las rutinas de quienes practican deporte con regularidad. También en el entorno de los profesionales de élite, donde la planificación de las comidas puede desempeñar un papel relevante en el día a día. Isabel Haugseng, pareja del futbolista Erling Haaland, ha compartido en sus redes sociales una receta sencilla que destaca precisamente por su contenido en proteínas y por la facilidad con la que puede prepararse.

La joven noruega ha mostrado en Instagram una propuesta pensada para esas mañanas en las que apetece desayunar bien sin dedicar demasiado tiempo a cocinar. Huevos, queso cottage, tomates cherry, cebolleta y espinacas son los principales ingredientes de una elaboración que se prepara en una fuente y se cocina directamente en el horno.

«Este desayuno es perfecto para las mañanas perezosas, está cargado de proteína y vitaminas», explicó Isabel al presentar su propuesta. Una preparación que, además, tiene otra ventaja práctica: puede cocinarse con antelación, dividirse en porciones y conservarse para disponer de un desayuno preparado durante varios días.

Una receta sencilla

La propuesta de Isabel Haugseng parte de ingredientes fáciles de encontrar y no requiere técnicas complicadas. El objetivo es conseguir una especie de preparación horneada a base de huevo y verduras que pueda consumirse recién hecha o recalentarse posteriormente.

Para elaborarla se necesitan seis huevos, queso cottage, tomates cherry, cebolleta y espinacas. La receta también incorpora sal, pimienta negra y una pequeña cantidad de pimentón dulce, aunque las cantidades pueden adaptarse según el gusto de cada persona.

El primer paso consiste en lavar y preparar las verduras. Los tomates cherry se cortan en trozos, la cebolleta se pica y las espinacas se trocean antes de incorporarlas a una fuente apta para el horno. A continuación se añaden los huevos y el queso cottage.

La mezcla se sazona y se remueve hasta conseguir que los ingredientes queden bien repartidos. Después, la fuente se introduce en el horno, que debe estar precalentado a 180 grados, durante aproximadamente 25 o 30 minutos.

El tiempo puede variar ligeramente dependiendo del horno y de la cantidad preparada. La referencia para saber cuándo está lista es que el huevo haya cuajado y la superficie presente un ligero tono dorado. Una vez fuera del horno, conviene dejarla reposar unos minutos antes de cortarla.

Una opción rápida y nutritiva

Uno de los aspectos más prácticos de esta receta es precisamente que no es necesario cocinarla cada mañana. Una vez que la preparación se ha enfriado, puede dividirse en porciones y conservarse en el frigorífico para consumirla posteriormente.

Esto permite resolver con antelación una de las dificultades habituales de las primeras horas del día: encontrar tiempo para preparar un desayuno completo. Las porciones pueden calentarse en el microondas o en el horno antes de consumirlas.

El plato también puede utilizarse en otros momentos de la jornada. Su combinación de huevo, queso y verduras puede servir como una alternativa para una comida ligera o una merienda,

Más allá de la receta concreta, la presencia de proteínas en el desayuno puede contribuir a aumentar la sensación de saciedad y facilitar que la alimentación diaria alcance las necesidades de este nutriente. Las proteínas participan además en el mantenimiento de la masa muscular, algo especialmente relevante para quienes realizan ejercicio de manera habitual.

No obstante, las necesidades nutricionales varían considerablemente de una persona a otra y dependen de factores como la edad, el peso, el nivel de actividad física o el resto de la alimentación. Por ello, una receta compartida en redes sociales no debe interpretarse como un plan nutricional específico.

Isabel Haugseng, toda una influencer

La popularidad de Isabel Haugseng está estrechamente relacionada con su relación con Erling Haaland, una de las principales figuras del fútbol internacional. El delantero noruego milita en el Manchester City y forma parte de la selección de Noruega, con la que debutó en 2019.

Isabel, por su parte, ha ido adquiriendo visibilidad en redes sociales, donde comparte distintos aspectos de su estilo de vida. Sus publicaciones relacionadas con la alimentación y el ejercicio despiertan especial interés por su relación con uno de los futbolistas más conocidos del mundo.

La receta del desayuno ha llamado la atención precisamente por su sencillez. No se trata de una elaboración especialmente sofisticada ni requiere ingredientes difíciles de conseguir. Como vemos, esta propuesta apuesta por combinar alimentos simples en una preparación que puede dejarse lista con antelación.