Así es Isabel, la discreta novia de Haaland: desde cuándo están juntos, edad, profesión, etc.

Erling Haaland está en boca de todos tras su exhibición frente a Brasil, clasificando a Noruega para cuartos de final del Mundial más de 20 años después. El delantero del Manchester City está brillando en la gran cita mundialista y las redes sociales se inundan de publicaciones sobre él. Un Haaland que mantiene desde hace años una vida personal tan discreta como estable junto a su pareja, Isabel Haugseng Johansen.

Aunque la fama del delantero es global y su impacto mediático es cada vez mayor, su relación sentimental se ha mantenido alejada de los focos, construida desde su adolescencia en la ciudad de Bryne, en Noruega, donde ambos crecieron y compartieron sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Allí, en el entorno del Bryne FK, coincidieron siendo niños y adolescentes, desarrollando una amistad que con el tiempo evolucionaría en esa historia de amor consolidada lejos del ruido mediático.

Isabel, al igual que Haaland, fue jugadora de fútbol en su juventud. Jugó en categorías inferiores del mismo club local, lo que le permitió entender desde dentro las exigencias del deporte profesional y la disciplina que implica. Aunque con el paso de los años decidió alejarse de la competición, su pasado como futbolista sigue siendo curioso, y el entendimiento mutuo del mundo del fútbol ha fortalecido su relación a pesar de la presión mediática y la vida que lleva un profesional de élite como él.

Isabel y Haaland fueron padres

La pareja comenzó su relación sentimental alrededor de 2021, cuando Haaland ya había iniciado su proyección internacional, primero en el Borussia Dortmund y posteriormente en el Manchester City. Desde entonces, han optado por evitar la exposición excesiva en redes sociales y apariciones públicas innecesarias. Isabel, en particular, ha mantenido una actitud reservada, limitando su presencia mediática a momentos muy puntuales, principalmente acompañando al futbolista en eventos importantes o celebraciones deportivas.

Uno de los momentos más significativos en la vida de la pareja llegó en diciembre de 2024, cuando ambos se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hijo. La llegada del bebé supuso un cambio importante en la vida del delantero, que ha reconocido en diferentes ocasiones cómo la paternidad le ha aportado una nueva perspectiva personal y un mayor equilibrio fuera del terreno de juego. Sin embargo, la pareja ha sido muy estricta en proteger la intimidad del menor, evitando mostrar su rostro o revelar detalles como su nombre.

A pesar de su discreción, Isabel, que tiene ahora 22 años, ha ido ganando cierta visibilidad en momentos puntuales, especialmente durante competiciones internacionales como es el caso del Mundial en estos momentos, donde no se corta a la hora de publicar fotos apoyando a Haaland desde las gradas de los estadios en los que juega Noruega. Haaland e Isabel viven en Inglaterra porque el ariete juega en el City, aunque mantienen fuertes vínculos con su ciudad natal en Noruega, a la que regresan con frecuencia, y con Marbella, donde suelen pasar sus vacaciones y el jugador tiene varias casas compradas.