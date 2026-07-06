Salvajada de Haaland: los dos goles que eliminan a Brasil le ponen a la altura de Messi y Mbappé
El noruego hizo un doblete en 11 minutos y se cargó a la pentacampeona del mundo
Con un remate de cabeza y un golazo ajustado al palo izquierdo, el delantero del City sentenció a la canarinha
Así te hemos contado el partido en directo
Lo de Erling Haaland contra Brasil fue una auténtica salvajada. Su doblete no sólo elimina a la pentacampeona del mundo en octavos de final. Además, le sitúa a la altura de Leo Messi y Kylian Mbappé. Ya son siete goles del delantero del Manchester City en su primer Mundial y su selección, Noruega, lo disfruta en Nueva Jersey con un pase histórico a cuartos.
La revelación del torneo ya espera a México o Inglaterra… con el hambre de su depredador por las nubes. Tras un partido igualado en el que Brasil volvió a dejar mucho que desear, el ‘9’ de Noruega arregló la faena en cuestión de 11 minutos. Primero en el 79′, cuando remató de cabeza a la red un gran centro de Scheljderup. Nada pudo hacer Alisson, que ni se esperaba lo que estaba por suceder.
Con Brasil ya volcado en el ataque, a la contra de un córner, Haaland se inventó un golazo con un disparo fuerte, raso y ajustado al palo izquierdo del portero de la canarinha. Ni se inmutó en la celebración, pero acababa de cargarse a la selección más campeona de la historia. El vikingo sumaba su séptimo gol, que le coloca en la cima de la tabla junto a las estrellas de Argentina y Francia. Apasionante batalla a la que aún le quedan varios capítulos.
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