Salvajada de Haaland: los dos goles que eliminan a Brasil le ponen a la altura de Messi y Mbappé

Lo de Erling Haaland contra Brasil fue una auténtica salvajada. Su doblete no sólo elimina a la pentacampeona del mundo en octavos de final. Además, le sitúa a la altura de Leo Messi y Kylian Mbappé. Ya son siete goles del delantero del Manchester City en su primer Mundial y su selección, Noruega, lo disfruta en Nueva Jersey con un pase histórico a cuartos.

La revelación del torneo ya espera a México o Inglaterra… con el hambre de su depredador por las nubes. Tras un partido igualado en el que Brasil volvió a dejar mucho que desear, el ‘9’ de Noruega arregló la faena en cuestión de 11 minutos. Primero en el 79′, cuando remató de cabeza a la red un gran centro de Scheljderup. Nada pudo hacer Alisson, que ni se esperaba lo que estaba por suceder.

Con Brasil ya volcado en el ataque, a la contra de un córner, Haaland se inventó un golazo con un disparo fuerte, raso y ajustado al palo izquierdo del portero de la canarinha. Ni se inmutó en la celebración, pero acababa de cargarse a la selección más campeona de la historia. El vikingo sumaba su séptimo gol, que le coloca en la cima de la tabla junto a las estrellas de Argentina y Francia. Apasionante batalla a la que aún le quedan varios capítulos.