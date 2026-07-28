El Gobierno indulta al ex alcalde socialista de Linares que llamó «babosas de dos patas» a los jueces que lo condenaron por corrupto

El Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido un indulto parcial al ex alcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, histórico dirigente socialista que gobernó la ciudad entre 1999 y 2018 y que fue condenado a tres años de cárcel por cobrar más de 125.000 euros en sobresueldos ilegales. El ex regidor, que cargó contra los «jueces de pacotilla» que dictaron su sentencia, se puso a sí mismo un sobresueldo de 1.700 euros al mes entre 2011 y 2017.

«Si tengo que ir a prisión, iré a prisión, pero no doblaré las rodillas ni me arrastraré como ustedes, babosas de dos patas», manifestó el ex alcalde socialista tras conocer el fallo, asegurando que estaba dispuesto a llegar «hasta donde sea menester» hasta encontrar justicia porque «la tiene que haber en algún sitio».

Sin embargo, meses después, no dudó en rogar a la ciudadanía que le trasladase su «apoyo» con firmas para acompañarlas a su solicitud de indulto.

Fernández Gutiérrez fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años de prisión y siete años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Según la sentencia, entre 2011 y 2017, cuando era portavoz del grupo municipal socialista, se apropió de 125.377 euros mediante la emisión mensual de cheques al portador por importe de 1.700 euros, con cargo a cuentas del grupo municipal alimentadas con fondos públicos del Ayuntamiento.

El Supremo consideró probado que lo hizo sin autorización legal y sin el conocimiento ni consentimiento del resto del grupo. El ex alcalde socialista de Linares fue expulsado del PSOE en 2018 tras destaparse el caso.