El ex alcalde socialista de Linares condenado a prisión pide ayuda a los vecinos para lograr su indulto

Juan Fernández, ex alcalde socialista de Linares (Jaén) condenado a tres años de cárcel por cobrar más de 125.000 euros en sobresueldos, ha pedido este jueves a la ciudadanía que le traslade su «apoyo» con firmas para acompañarlas a su solicitud de indulto. El ex regidor, que ha cargado contra los «jueces de pacotilla» que dictaron sentencia, se puso a sí mismo un sobresueldo de 1.700 euros al mes entre 2011 y 2017.

Fernández fue alcalde de Linares (Jaén) entre 1999 y 2018 bajo las siglas del PSOE. Posteriormente, tras su expulsión del partido en 2018, fundó el grupo Linares Primero y se mantuvo como concejal.

En abril de 2022, la Audiencia de Jaén lo condenó a cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación y a devolver los 125.377 euros desviados. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) redujo la pena a tres años de cárcel y siete de inhabilitación. Ahora que el Tribunal Supremo (TS) ha desestimado su recurso y el ex socialista ha agotado las balas para evitar su ingreso en prisión, ha decidido pedir ayuda a los linarenses. Insiste en que no se llevó «ni un céntimo del ayuntamiento» y que necesita «esos apoyos» en forma de firmas.

No obstante, la sentencia declaró probado que Fernández cobró ilegalmente 125.377 euros en sobresueldos y que el dinero procedía de las cuentas del grupo municipal socialista. El Supremo subraya que el ex alcalde sabía del carácter público de los fondos y actuó sin autorización ni justificación documental, con cheques al portador emitidos de forma clandestina.

«Nadie me va a amedrentar»

Fernández ha comparecido este jueves en rueda de prensa para señalar que no se ha tenido en cuenta el documento del Tribunal de Cuentas que fija la malversación en 41.000 euros y no en 125.000. De haberse considerado este extremo, tendrían que haber «declarado nulo el juicio», ha sostenido.

«Reconozco que estoy bien preocupado, pero nadie me va a amedrentar, ni un Tribunal Supremo ni un Constitucional ni unos jueces de pacotilla, entre comillas, porque sé que hay jueces honrados honestos», ha afirmado el ex alcalde.

Su intención, ha dicho, es «llegar hasta el final» y «no rendirse»: «Nos hemos dejado la piel y el alma por esta ciudad, y al final vienen todos estos problemas». A su juicio, su paso por los juzgados y en breve por la cárcel es fruto de su enfrentamiento con el PSOE por poner «a la ciudad de Linares por encima de las siglas».

Durante el juicio, celebrado en abril de 2022, el ex alcalde de Linares arremetió contra el PSOE, la juez instructora de la causa –contra la que se querelló por un presunto delito de prevaricación–, los testigos «comprados» y la Fiscalía. «Si tengo que ir a prisión, iré a prisión, pero no doblaré las rodillas ni me arrastraré como ustedes, babosas de dos patas», manifestó entonces.

Agotados todos los recursos judiciales, a Fernández sólo le queda esperar la respuesta del Supremo a su solicitud de aclaración. Una vez el TS devuelva la causa a la Audiencia de Jaén, ésta ordenará la ejecución de la pena.